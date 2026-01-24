El COB se quedó corto ante el Estudiantes en la Copa España (71-90)

La Copa España ya tienen finalistas. Palencia y Estudiantes hicieron buenos los pronósticos y superaron a sus rivales. El COB se quedó en el intento y con la sensación de haber hecho su peor partido en el peor momento. Los de Moncho López no tuvieron acierto ni consistencia para poner en apuros a un rival tan exigente.

Empezaron los cobistas liderados por un Romaro Gill que firmó un partido impecable y en el que terminó con 24 puntos y 29 créditos de valoración. 6 puntos del jamaicano y una buena defensa para empezar con confianza (6-1), pero poco a poco el COB comenzó a cometer errores que castigan siempre y el doble cuando el rival es mejor. Entre los tiros libres fallados, el mal porcentaje en triples y las pérdidas, el Estudiantes se fue mandando al final del cuarto (16-20) y amenazó con abrir brecha al inicio del segundo.

Los mejores minutos del COB llegaron ahí. Desde el talento de Isaac Vázquez y el dominio de Gill en las zonas (30-30). Pero no duró mucho. El esfuerzo de remontar se esfumó en los cinco minutos finales antes del descanso. McGrew castigó los fallos, el COB se quedó sin puntos y al descanso la renta era cómoda (34-44).

Tras el descanso no cambió la historia y con ello se acabó la emoción. Casi tres minutos con solo una canasta en juego fue demasiado poco para aspirar a algo (36-52). Asunto resuelto.

De ahí el final el Estudiantes manejó la renta y Moncho López se dedicó a dosificar los minutos a un equipo que tiene que centrarse ya en la liga. La Copa fue un premio bonito y la vez relevante sobre las limitaciones que tiene el equipo. Puestos que piden a gritos refuerzos y que obligan a rotaciones que descompensan el juego. Jugadores que no dan el nivel y otros a los que le piden que asuman un rol para el que todavía no están preparados. Suficiente para competir siempre y seguro que para seguir haciendo una buena temporada, pero no para aspirar a nada ambicioso o para ganar partidos del nivel de unas semifinales de Copa España ante el Estudiantes.