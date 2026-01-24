Moncho López, técnico del COB: “El aspecto mental, clave”

Tiene experiencia para dar y tomar en torneos coperos al otro lado de la “Raia”. Ahora, Moncho López, entrenador del COB, afronta el reto de la Copa España yendo a por todas. Confianza en los suyos y en el trabajo realizado marcan el discurso del preparador cobista. “Afrontamos el partido con mucha ilusión. Hemos trabajado durante toda la semana pensando en este adversario en concreto, en el Estudiantes, porque es la única certeza que tenemos. Lo que pase después, ya se verá. Analizando mucho todo el potencial que tienen. Es una de las mejores plantillas de la categoría, por no decir la mejor, que eso ya es cuestión de gustos. Me parece un muy buen equipo, muy bien trabajado. Es difícil encontrarles defectos. Lo vimos en el reciente partido en Madrid, cuando en tres o cuatro minutos, con agresividad, con mucho contacto, lograron romper el encuentro. Tenemos que saber que puede pasar lo mismo. Si hay algún equilibrio técnico-táctico, ellos van a aplicar la dureza defensiva, el físico y, obviamente, ahí tenemos más dificultades. Pero nosotros vamos a hacer nuestro juego, vamos a estar concentrados en el plan. Espero que la ilusión de poder tumbar a un grande nos permita tener mucha capacidad de lucha y entender que si el partido se pone difícil hay que seguir luchando. En una Copa hay lugar a la sorpresa y nosotros vamos con toda la intención de dar la sorpresa”.

“Estoy muy contento de que nuestros aficionados nos puedan ir a ver a pesar del tiempo”, destacó el entrenador

Moncho López trabajó sobre el parquet durante la semana y también en el diván, recordando a sus jugadores las claves en este tipo de partidos. “El aspecto mental es importante. Entender que un parcial de 6-0 no tiene que ser definitivo, que nosotros tenemos que trabajar todas las posesiones, que cuando ellos apliquen la dureza y el juego físico, hay que entender que la deben controlar los árbitros, que nosotros tenemos que mantener la organización, especialmente la ofensiva. Hay que controlar sus lanzamientos de tres, especialmente un jugador que es muy desequilibrante para nosotros, como es Vaulet. En general, intentar ser buenos en lo que estamos siendo todo el año. Control de balón, rebote ofensivo y organización ofensiva ante sus trampas tácticas”.

Y cuando mire a la grada, no faltarán los aficionados cobistas. Contra viento y marea (literalmente) estarán dejándose la garganta en Palencia. “Estoy muy contento de que nuestros aficionados nos puedan ir a ver. Obviamente, el tiempo no ayuda, confío en que mejore en estas horas. Jugar la Final Four en Palencia es un reglo. Hay dos pabellones en los que jugar sería una fiesta, Palencia y el Pazo. Para el baloncesto es muy positivo, para el baloncesto español en general. Engrandece y dignifica esta liga. Ojalá nuestra gente disfrute de una buena convivencia, armonía y todo sea una fiesta”.

Toni Ten

Por su parte, el entrenador del Estudiantes, Toni Ten, destacó que la Copa “es uno de los objetivos del club. En no demasiadas ocasiones en nuestra carrera podemos ganar y levantar un título. Lo hacen muy pocos equipos. Estamos con ilusión y ganas por una oportunidad de ganar con el Estudiantes y emocionarnos juntos. Estos partidos van más allá de si llegas bien, mal o regular. El COB viene tras ganar al Obradoiro y competir hasta el final ante el Palencia. Tendremos que sacarles de su juego de sistema y contrarrestar su rebote ofensivo, algo que conseguimos en el partido liguero durante bastantes minutos. Es un equipo muy vertical y debemos tratar de pararlo”, explicó el preparador.