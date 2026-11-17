El COB se mide este miércoles (20:45 horas) al Palmer en los octavos de final de la Copa España, un torneo que pasa casi de puntillas durante la temporada y que aumenta su repercusión y prestigio cuando se pone en juego, en la Final Four.

El equipo ourensano la disputó la temporada pasada, en Palencia, y su entrenador, Moncho López, siempre ha dejado claro que es un reto que afrontan con total ambición. Más todavía cuando salió el sorteo, que permite al COB no tener que viajar ni en esta ronda ni en la próxima, si avanza, y en la que se mediría al ganador del Morón-Gran Canaria.

El club también reconoce claramente la ilusión que haría pelear por un título. La pasada edición Ourense pujó con fuerza por ser la sede de la Final Four y si el COB repite presencia seguro que volvería a intentarlo.

Dos peldaños separan al equipo de ese premio, pero todo empieza por ganar mañana al Palmer, conjunto revelación de lo que va de temporada y que tiene el mismo balance de victorias y de derrotas en la liga (5-3). Un partido atractivo, entre dos equipos que quieren dar que hablar.