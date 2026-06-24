El COB refuerza su vínculo con asociaciones y clubes

El COB aprieta en los despachos para tener la mejor artillería posible sobre la pista la próxima campaña. Pero no se olvida de los otros “partidos” que tiene en el calendario. Uno de ellos, y de los más importantes, es la relación con las entidades sociales y deportivas de la provincia, un vínculo que se ha fortalecido en los dos últimos años gracias al trabajo del Área Social cobista. Actos dentro y fuera del Pazo, visitas de jugadores, encuentros e intercambio de experiencias y conocimiento mutuo formaron un menú del que tocó hacer balance en una mesa redonda celebrada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Hasta allí acudieron más de 20 asociaciones de distintos ámbitos, además del presidente del COB, Diego Regueira, las cabezas visibles del Área Social, Gonzalo Sueiro y Millán Brea, junto con Rosendo Fernández y Enrique Álvarez en representación de la Diputación.

“El objetivo que nos marcamos desde el COB es repercutir y tener presencia en la sociedad ourensana. A veces, no llegamos a todos los sitios. Os pido que seáis críticos y que hagáis propuestas”, comenzó solicitando Sueiro. “Queremos manter os proxectos que están en marcha e engadir outros novos”, completó Brea como voz del club. Y antes de dar la palabra a las asociaciones, el diputado provincial Rosendo Fernández alabó el trabajo cobista en materia social, “un punto de encontro fundamental, centrando moitas veces nas persoas máis vulnerables” y comprometió el apoyo de la Diputación, algo que ratificó el responsable de Deportes, Enrique Álvarez, que agradeció “la implicación de todos”.

Un proyecto con la tercera edad y el baloncesto será una de las novedades en los próximos meses

Demandas

Por la mesa redonda pasaron Aspanas, Provivienda, Meniños, Down Ourense, Fundación Secretariado Xitano, CEE O Pino, Aixiña, Asesou, Fundación San Rosendo Los Milagros, As Burgas, Centro Penitenciario O Pereiro, Centro de Menores Montefiz/Monteledo, Ximnasia Pavillón, Trascos, Caritas Ourense, ONCE, Cruz Vermella, Accem, ADO Ourense, Fundación Terras de Celanova, Asociación Síndrome de Tourette, Bicos de Papel y AUCE.

Muchas coincidencias en el balance y las peticiones. Las asociaciones mostraron su agradecimiento por los vínculos creados, unos más novedosos y otros más recientes, y pusieron en valor “la importancia del ocio inclusivo”. Acudir a ver los partidos o recibir las visitas de los jugadores surgieron como las actividades más estimulantes para los usuarios, que volvieron a coincidir a la hora de poner sobre la mesa los problemas de movilidad y transporte que pueden surgir para tomar parte de las iniciativas, especialmente acudir a los partidos, además de solicitar “echar unas canastas” con los primeros equipos cobistas (masculino y femenino) a lo largo del curso baloncestístico. Desde el COB, “oído cocina” y a trabajar para que se puedan cumplir las peticiones.

La movilidad y el transporte, entre las peticiones a mejorar de cara a la próxima campaña

Vínculos

El encuentro también sirvió para que las propias asociaciones pudieran avanzar colaboraciones entre ellas. Mari Carmen Blanco, presidenta del Ximnasia Pavillón, avanzó que diferentes torneos y eventos que organice su club se dedicarán a otras entidades para que puedan visibilizar sus proyectos y concienciar a los asistentes.

“Me siento orgulloso del trabajo realizado y haremos todo lo posible para continuar haciendo más cosas y dar pasos hacia delante con el Área Social”, expresó a modo de conclusión Diego Regueira, presidente del COB. Un avance de lo que está por venir lo protagonizarán los mayores, un colectivo que ganará presencia en los próximos meses y lo harán a base de canastas.

Fue el colofón a una mañana de balance que sirvió para poner en común ideas y sensaciones. El trabajo fuera de la pista y los vínculos con la provincia siguen apareciendo entre las prioridades para la temporada que asoma por el horizonte. Los cobistas saben que son Ourense y quieren que la provincia continúe formando parte, más y mejor, de su proyecto deportivo y social.