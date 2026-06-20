El COB sube de nivel con el fichaje del base Toms Leimanis

No descansa el COB, que en menos de 24 horas ha anunciado tres fichajes. Tras Xabi Oroz y Eddy Pinedo ahora anuncia la llegada de Toms Leimanis. El base letón es una cara conocida en una liga de Primera FEB en la que siempre ha sido un jugador destacado tras jugar en Valladolid, Estudiantes y Obradoiro.

En Pucela fue una de las piezas clave de un equipo que ganó la liga (2020). En 2022 regresó a Primera FEB y fichó por el Estudiantes, con el que llegó en dos temporadas consecutivas a la Final Four, y la siguiente liga fichó por el Obradoiro para ser su base titular, pero una lesión en la muñeca izquierda en el mes de noviembre condicionó su temporada.

La campaña pasada ya jugó con normalidad, tanto en distintos clubes como con la selección de su país, y ahora el COB consigue su contratación para redondear una pareja de bases de garantías en la liga junto a Xabi Oroz.