Nueva semana con tarea doble para el COB, que después del duelo de Copa España, retrasado un día por los problemas en el desplazamiento del Palma, rinde visita en la Primera FEB a uno de los top de la categoría, el Estudiantes. Los de Moncho López se miden el domingo a las 12:00 horas en el Movistar Arena ante un rival que solo perdió un partido en ocho jornadas. El balance del COB es 5-3.

El Ourense CF, que la pasada semana puso fin a una mini crisis de resultados en la Segunda Federación de fútbol, intentará seguir sumando en el duelo que el domingo, desde las 16:00 horas, le medirá en el Pepe Quimarán ante un Llanera en puesto de descenso.

El Sala Ourense de la Tercera División de fútbol sala viaja a Redondela para jugar en A Marisma el domingo a las 19:00 horas dispuesto a seguir en la zona alta.