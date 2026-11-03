El COB, todavía lejos del techo

El COB sacó el primer partido de exigencias de la temporada y lo hizo con contundencia. Sin dar opción al rival y resolviendo con muchos minutos de antelación. Una demostración de solvencia en una plantilla sin adornos, pero con un juego de criterio, calidad y equilibrio. Un equipo que no levanta al Pazo por su espectacularidad, pero envía a la afición a casa convencida de tener un equipo en el que confiar siempre.

No hay finales en octubre, ni nada parecido, pero una derrota ante el Mallorca habría generado ruido en la grada y quizá también dudas o decepción en la cacha.

Ocurrió todo lo contrario. El COB tiene a Marc García y a Javi Nicolau en mínimos y Jan Zídek ni se cambió. Empezó el partido blando y lo acabó relajado. Y con todo, mandó siempre, llegó a ir mandando por 19 y ganó por 10.

El Alicante sigue invicto y el Palencia solo ha caído ante el Estudiantes. Son dos de las derrotas que tiene el COB y quizá los mejores partidos para visualizar de lo que puede llegar a ser capaz este equipo si encadena un mes entero entrenando y jugando sin bajas. No es tanto pedir.