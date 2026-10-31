El COB derrota al Palma sin truco y con un buen trato (83-73)

Tercera victoria del COB, la primera y necesaria contra un equipo de la zona baja de la liga, el Basquet Palma, tras un comienzo de temporada pirenaico. Fue la presentación en sociedad del esperado pívot Javi Nicolau, la recuperación de Marc García y la ausencia, esta vez, del lesionado Jan Zídek.

La espera mereció la pena. Nicolau es un interior a quien le gusta jugar bajo el aro -rara avis en los tiempos que corren- capaz de cubrir las evidentes carencias cobistas desde el comienzo de la competición. Titular, sus siete primeros puntos fueron un compendio de acciones nunca vistas por un hombre alto en el Pazo desde hace años (incluyendo a Romaro Gill).

Esta aportación apenas tuvo influencia en el resultado, ya que el equipo de Moncho López comenzó dormido el primer cuarto -7-13 en el minuto cuatro- sonámbulo en el regreso a su campo. Ese lento balance defensivo que todos los rivales conocen y aprovechan desde septiembre. La asignatura pendiente de cada partido.

Los cambios de rotaciones y un tiempo muerto terapéutico del técnico gallego sentaron las bases para una apreciable mejoría en defensa. Los puntos de Diogo Seixas y de un forzado Martín Fernández permitieron adelantarse en el marcador al final del primer parcial (23-20) y encontrar el camino correcto hacia la victoria.

Hubo dos amagos para escaparse del Mallorca en el segundo. En el primero, Leimanis decidió dejar de hacer los coros y agarrar el micrófono. Tres triples de un tipo, aparentemente imperturbable, quien resulta imparable cuando se remanga y demuestra su calidad.

El primer amago (31-25 en el minuto 13) se frustró por una discutible falta y posterior técnica a Nicolau. El segundo (38-28 en el minuto 15) por la incapacidad local en mostrar instinto asesino necesario en ambos campos y rematar a un rival que sobrevivió con las canastas y tiros libres del serbio Simeunovic, el mejor de los visitantes. Sorprendió en cierta forma la apuesta de Moncho López por el joven Darío Pérez en minutos de gran importancia. La primera parte terminó con un 41-40.

Fue en el tercer cuarto cuando el COB remató el partido. El técnico local acertó con el quinteto -Leimanis, Oroz, Fernández, McDonnell y Nicolau- y el mejor momento de los cinco. Martín Fernández enchufó el microondas y sacó dos triples seguidos, calentitos. Leimanis dirigió y regaló puntos a Nicolau. McDonnell aportó esa mezcla de veteranía y pillería juvenil, desconocida por los rivales que “no tienen calle”.

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¿Y Oroz? Como siempre. Hizo de todo porque sirve para todo. El pegamento que unió el puzzle sin necesidad de meter puntos. Si anotase triples ya no estaría en esta liga.

Con esta maquinaria engrasada y agresiva en la pista, el parcial cobista fue de 19-2 en apenas cinco minutos. El Palma lo intentó con una defensa zonal. Después retomó la individual, pero fue incapaz de parar a un COB centrado e inspirado, perdiendo por hasta 19 puntos (66-47 en el minuto 28). Seixas y el siempre voluntarioso Russell se sumaron a la fiesta.

Un buen trabajo del equipo de Moncho López, sin la misma continuidad en el último cuarto. Bien fuese por nadar con la corriente a favor o por la resignación del equipo de Álex Formento -cinco derrotas en los seis primeros partidos- el COB bajó varias marchas su intensidad y permitió al Palma firmar una derrota honrosa en números.

Cierto es que la victoria nunca peligró, pero no debería ser la tendencia a seguir en una competición donde las diferencias de puntos, los averages, pueden significar en la última jornada varios puestos, arriba o abajo, en la clasificación. Para los exigentes, la ambición es otra materia a mejorar.

Para los optimistas. En ritmo ya Nicolau, cuando Jan Zídek recupere su lesión y Marc García su mejor nivel, este grupo promete. La próxima semana, buen test de progresión con la visita a un exACB en horas bajas, el Fuenlabrada.