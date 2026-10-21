El COB se toma en serio la Copa España (86-103)

Moncho López lo dejó claro la campaña pasada y el COB llegó a la Final Four. Esta el camino parece más complicado, pero el técnico quiere que sea uno de los objetivos. El primer paso era lejos de Ourense, pero el más asequible, y el equipo lo solventó con una demostración de seriedad y con un juego vistoso y acertado.

El Prat empezó mejor (17-9), pero el COB no le dio ninguna opción. Jan Zídek fue el referente en el primer cuarto para igualar rápido el partido, ya mediado el cuarto (191-19) y a la que empezaron a sumarse aliados volteó el marcador y empezó a dominar con suficiencia. Sesan Russell dio la primera ventaja con su segundo triple (25-27) y el equipo ourensano ya no volvería a estar por detrás en el marcador.

Javi Nicolau fue la otra buena noticia para el COB. El pívot castellonense debutó con su nueva camiseta y empezó a sumar desde la primera acción. Para ser el primer partido, se le vio con feeling con el balón, mostrando una de sus mejores virtudes, el tiro de media y larga distancia, y lo más importante, con movilidad para jugar en un equipo que lo necesita para subir el nivel competitivo. Acabó con 14 puntos, jugando 15 minutos. El sábado tendrá una prueba más exigente.

Más importante todavía viendo cómo está la enfermería. A Prat ya no viajaron ni Marc García ni Martín Fernández y en la segunda mitad no pudo jugar Valentino Pinedo. El pívot se lesionó mediado el segundo cuarto y habrá que esperar para saber el alcance de sus problemas en la rodilla derecha.

En ese momento del partido el COB ya ha había metido velocidad de crucero. Sergio Rodríguez sumaba, Toms Leimanis metía todo lo (poco) que tiraba y Zídek y Russell seguían anotando sin parar. El equipo de Moncho López confirmaba la facilidad anotadora que tiene y destrozaba el partido ya antes del descanso ante un rival con intensidad, pero a la distancia de calidad lógica que marca la diferencia de categoría. Un parcial que llegó a ser de 5-20 y por 18 llegaron a ganar los visitantes, que se fueron con un colchón de 16 a los vestuarios (38-54).

El Prat volvió a empezar mejor, apretó hasta dejar la desventaja en 10 puntos (48-58) y la respuesta del COB fue igual de contundente que en el cuarto anterior. No miró nunca al marcador y siguió jugando con criterio, buscando buenas posiciones para los tiros exteriores y encontrando a Nicolau y Martín Iglesias en las continuaciones. 18 arriba y asunto resuelto (64-82).

En el último cuarto no bajó el ritmo el COB, para acabar dominando con comodidad, ni el Prat, para terminar con buenas sensaciones. La próxima cita en Copa será el 17 o 18 de noviembre en el Pazo ante el Palmer, pero antes queda mucha liga, empezando por el sábado en Palencia.