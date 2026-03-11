El derbi más difícil de la historia para el COB

El baloncesto y el deporte permiten que las matemáticas puedan dar error habitualmente. Incluso en partidos como el de esta noche en Ourense, aunque cueste encontrar la lógica a todo lo que no sea una victoria visitante. El COB ha demostrado durante la temporada que es capaz de ganar a cualquiera en el Pazo, incluso al imparable Obradoiro o candidatos a la Final Four como el Estudiantes, el Alicante o el Menorca. Todos cayeron aquí. Pero el Básquet Coruña es el GOAT. Nadie es mejor que los naranjas, ni esta temporada ni ninguna anterior. El mejor equipo de la historia de la LEB, LEB Oro o Primera FEB. Ante eso todo lo que sea dos más dos sería una machada de época.

“Vamos a jugar contra un líder que está haciendo registros históricos. Nadie ha conseguido en la Primera FEB o en la LEB Oro ganar 21 partidos en 22 jornadas. Ese registro estamos determinando a interrumpirlo y ojalá lo consigamos”, aseguraba Moncho López en un discurso valiente y argumentado por la competitividad permanente de su equipo. Habrá que ver cómo intenta llegar a eso desde la pizarra.

Por jugadores y juego hay poco que valorar. El Básquet Coruña ha jugado 22 partidos, ha ganado 21 y de ellos solo el Oviedo ha tenido opciones reales de aumentar esa cifra. Pero el COB cree que puede y nadie va a quitarle esa ilusión.

El ambiente

Para restarle argumentos, el sorteo quiso que un derbi de fiesta rachada se quede en media asta. Habrá aficionados herculinos en la grada y seguro que los ánimos de los cobistas no fallan, pero con muchos menos en los dos frentes de lo que vendrían un sábado cualquiera. El Pazo se ha quedado sin otro llenazo como el derbi anterior y eso le resta pegada a los locales.

Y para ganar un partido así les hará falta todo y un poco más. “Vamos a necesitar estar los 40 minutos muy bien”, dice Moncho López. Porque si algo tiene el Básquet Coruña que lo hace distinto a todos los demás equipazos de la liga es que juega los 40 minutos muy bien.

Plantilla interminable

Carles Marco tiene todos los cromos repetidos y la polivalencia de algunos les permite hasta triplicarlos. Necesitará el COB estar acertado en el tiro exterior para competir con la facilidad anotadora de Paul Jorgensen, Joe Cremo o Didac Cuevas, pero a la vez mantener la dureza defensiva que equilibre a Jacobo Díaz, Guillem Jou, Caio Pacheco o Dino Radoncic. Y por dentro, tres pívots de rendimientos y energía constantes: Abdou Thiam, Mus Barro e Ilimane Diop.

El regreso de Carlos Jürgens y la ausencia de lesionados le tiene que servir al COB para no tener excusas en las ganas y en la intensidad, pero tendrá que volver a hacer magia para jugar su mejor baloncesto si quiere tutear al mejor equipo de la historia y reivindicarse como candidato al play off de ascenso. Complicado, pero es un derbi.