Moncho López, entrenador del COB: “El derbi no es más importante para el Coruña que para nosotros”

El COB recibe al Básquet Coruña en un derbi desequilibrado en la clasificación, pero ilusionante para un equipo ourensano que ya ha demostrado ser capaz de todo en su cancha. Moncho López sabe de la dificultad enorme del partido desde todos los frentes: “El equipo llega bien a este partido, un poco cansado por un partido muy duro ante el Gipuzkoa y sobre todo un desplazamiento en autobús de tantas horas. Al inicio de semana he notado a los jugadores un poco cargados, pero la motivación de este partido hace que luchemos contra el cansancio y nos exijamos mucho”.

Recurre a un argumento que no tiene que ver con la pizarra y que podría ayudar a equilibrar la balanza: “Al Leyma lo comparo con otros equipos grandes de la competición, que juegan muy bien. Quizá no juega mejor que Palencia u Obradoiro, lo que hace es jugar más tiempo a su nivel más alto. Ahí hay un excelente trabajo de entrenamiento. Juegan con una intensidad que otros equipos grandes no logran tener tanto tiempo. A lo mejor el efecto Pazo nos permite que nuestra mejor versión, que vamos a ver si llega, se mantenga más tiempo. Lo que sí tengo claro es que si tenemos un bajón de calidad o de concentración va a ser muy difícil ganar. Vamos a necesitar estar los 40 minutos muy bien”. Y otro que tampoco depende de ellos mismos: “Tener suerte que el factor humano de los errores arbitrales, que hay para los dos lados. En varios partidos igualados en los minutos finales no hemos tenido fortuna y los errores nos han perjudicado a nosotros”.

La pelea por el ascenso directo centra la atención de la categoría, pero el técnico del COB pone el foco en su equipo: “Leyma tiene sus objetivos, que son el ascenso directo, pero no están más necesitados que nosotros, al contrario. Ningún equipo de la liga tiene más necesidad de victorias que nosotros, porque queremos jugar el play off. Son ya varios años que este club y esta ciudad no está en los play off y estamos a una victoria y con muchos partidos todavía por jugarse. Nos hemos dejado por el camino bastantes partidos por margen muy pequeño y esto duele mucho y va pesando en la mochila. Ese competir no siempre se ha transmitido en victorias. Ahora cada partido para nosotros son finales. El derbi no es más importante para el Básquet Coruña que para nosotros”.

Por último recalca los méritos del rival: “Vamos a jugar contra un líder que está haciendo registros históricos. Nadie ha conseguido en la Primera FEB o en la LEB Oro ganar 21 partidos en 22 jornadas. Ese registro estamos determinando a interrumpirlo y ojalá lo consigamos”. Y alguna de las posibles claves: “El rebote ofensivo de Coruña es terrible, pero el nuestro también es muy bueno. Aquí lo importante es el defensivo, el equipo que mejor esté en su canasta es el que tendrá más opciones de ganar. Y nuestro caso las pérdidas de balón. Hemos sido uno de los mejores equipos de la liga y en los últimos partidos hemos tenido más, motivado por la poca calidad de los entrenamientos por las lesiones”.