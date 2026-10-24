Una derrota más del COB que sienta como un disparo en el corazón (84-80)

Un partido que deja tanto mérito como dolor, porque las victorias morales son un cuento chino. El COB perdió en Palencia 84-80 después de dominar en el marcador desde el minuto 0 hasta el 38. Por momentos, bordando el juego. En otras situaciones, sabiendo sufrir los arreones de un equipo de calidad y talonario. Pero se quedaron cortos los de Moncho López. Justo de efectivos y con jugadores tocados en lo físico, dieron todo lo que había en el depósito. Incluso la reserva. Cuando la gasolina empezó a fallar, fallaron las ideas y las muñecas para dibujar un desenlace cruel, donde la polémica arbitral dejó su huella. Un posible 3+1 de Leimanis que se fue al limbo, una falta disruptiva (dos tiros y saque) que sí aplicaron para el otro bando y una sensación trato diferente si ibas de morado o de blanco.

Sin complejos y con un plan de partido claro, el COB salió a la pista marcando el paso. Quinteto pequeño, con Martín Fernández de vuelta, ataque equilibrado y una defensa que mordía. Con esa receta llegaron las primeras ventajas (4-12, m.5). Lo paró Lezkano para ajustar lo desajustado, pero los ourensanos siguieron a lo suyo. Triples de McDonnell, Oroz y Zídek en un idilio con la larga distancia que rubricaron un primer parcial de matrícula de honor (13-25, m.10).

Se esperaba la reacción palentina, donde solo Martínez se dejaba notar, pero no lo permitió el equipo de Moncho López. Leimanis se animó a esos tiros de media distancia marca de la casa, y hasta un Martín Fernández lejos de su plenitud, se apuntó a una fiesta que metía tierra de por medio (24-40, m-16). Aunque como ocurriera ante el Alicante, el mejor momento del COB se terminó sin avisar. El Palencia apretó, el COB concedió tiros libres gratis y la sangría fue a menos. Los fallos comenzaron a llamar a la puerta, aunque al descanso la ventaja seguía siendo muy apetecible (35-45, m.20).

El aviso estaba sobre la mesa. El cuadro ourensano tendría que prepararse para los arrebatos de un rival mejor de lo que indicaban sus porcentajes. Y lo fue llevando bien. Alternancia de aciertos y fallos en una reanudación acelerada. Y en ese juego de nervios, con un triple de Nicolau, el COB seguía con la mejor mano (44-55, m.26).

Cambio de tendencia

Fue ahí cuando se notó que el depósito empezaba a flaquear, a pesar de las rotaciones. El Palencia apostó por una fórmula bien clásica en el baloncesto popular: dársela al alto. Ngom, desapercibido hasta ese momento, impuso su 2,18 para forzar faltas, meter tiros libres y capturar rebotes. Un parcial de 8-0 para cerrar el tercer cuarto le llegó al COB como una ola. Y no la de Rocío Jurado. Al otro lado de la pista, fallos claros en buenas posiciones. Atascados y viendo a los palentinos por el retrovisor (60-61, m.30).

Se exprimió el equipo cobista. Al máximo. Aguantó la presión y apretó los dientes. Cada punto de tiro libre sumaba, y un triple de McDonnell puso el 60-68. Volvía estar cerca pese a los fallos en un tiro exterior que se divorció del equipo cuando más lo necesitaba. Hasta una pérdida de saque de fondo hubo en el debe. Y, claro, el Palencia olió sangre. En ese escenario, el cañonero Littleson es un mal enemigo. Triple por aquí y por allá, compensados con puntos de McDonnell y un canastón de Martín Iglesias desafiando las leyes de la gravedad. Todo estaba al filo de la navaja y los detalles mínimos pasaban a ser máximos.

Mano a mano

Surgió la figura de Borg en los locales para dar la primera ventaja para el Palencia en todo el partido cuando faltaban dos minutos para el final (77-75). La remontada se había consumado, pero todavía había tela que cortar. El sueco siguió sumando desde la línea de personal. Leimanis daba la réplica buscando recortar. Y con 82-79, en los últimos segundos, llegó la polémica. Toms Leimanis deja atrás a Littleson, que buscaba mandarlo a los tiros libres para no abrir la puerta al empate. Hace la falta tarde, Leimanis lanza de tres y anota. Sería un 3+1, pero los árbitros solo dan dos tiros libres. Falta abajo, dicen ante las protestas ourensanas. Y es que en la primera parte a Littleson se le dio un triple más sangrante y, poco antes, a McDonnell le pitaron una falta disruptiva. Un tufo a nobles y plebeyos en el arbitraje. Otra vez, y el plebeyo siempre es el mismo.

Pese a tirar a fallar el segundo, Ngom se hizo con el rebote, antes de sentenciar con el 84-80 con sendos tiros libres. Se acabó. Un bocinazo demasiado doloroso para un COB que no pudo dejar más sobre la pista. No llegó para tumbar a un equipo de los de arriba, pero debería llegar para superar a la clase media de la Liga, y más si se va recuperando una plantilla que necesita pensar en el parquet y no en la enfermería. Lo siguiente será el Fibwi Palma, el próximo sábado en el Pazo.