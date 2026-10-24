🔴 Directo | El COB se va al descanso por delante en el marcador ante el Palencia (35-45)

El partido ante el Palencia es un prueba para el COB para demostrar que puede mantener un nivel alto de juego ante un equipo con más fondo de armario que los ouresanos lastrados por las lesiones de su plantilla

El COB vuelve a la acción el Liga tras la victoria en Copa ante el Prat. Y lo hace este sábado donde se enfrenta al Palencia.

El equipo de Moncho López llega bajo mínimos ante un rival que se encuentra en quinta posición con tres victorias y tan solo una derrota. Un partido importante para el COB ante un equipo que siempre plantea partidos aguerridos.

Un duelo que el COB quiere usar para volver a ganar tras las buenas sensaciones mostradas ante el HLA Alicante la jornada anterior.

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