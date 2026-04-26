Otra derrota por impotencia del COB (73-70)

Ty Roberts, Miha Lapornik, Phil Scrubb o Alec Wintering. Nombres propios que, con mucha o muchísima relevancia, acabaron decantando la balanza en contra de un COB sin ese tipo de individualidades para equilibrar la balanza y apurar sus opciones de pelear por el play off. Este domingo, en Menorca, volvió a pasar. Desde la táctica y la pizarra fue capaz de ir llevando poco a poco el partido a su terreno y de limitar el caudal ofensivo del rival, pero no tuvo el acierto, la calidad y el liderazgo para hacer bueno el trabajo con una victoria que se le sigue resistiendo.

Cuando mejor estaba en defensa el equipo ourensano y más dudas tenía el Menorca (54-57) apareció Spencer Littleson para anotar tres canastas seguidas de calidad individual. Y cuando el reloj dejó sin margen de error el partido (65-65), el COB no encontró a nadie a quien pasarle el balón que lograse encadenar dos acciones positivas consecutivas y el Menorca no tembló en el tiro libre para hacer bueno el alarmante número de lanzamientos que le concedieron en el último cuarto (14 de 18).

Tras 40 minutos de equilibrio y alternacias en el marcador, el resultado se volvió a decidir por la calidad. Y ahí el COB parecía desde la pretemporada que iba justito, lo minimizó durante dos tercios de la liga con mucho trabajo colectivo y lo ha acabado evidenciando en el momento decisivo por su propio estancamiento y la mejoría de los rivales. Nadie ha inventado la pólvora durante el año, ni tampoco lo hizo ayer el Menorca. El COB se cayó del objetivo del play off y ayer en el partido por la ley de la gravedad de la liga. La que empuja para abajo a los humildes y la que permite aspirar a más e ilusionarse a los ambiciosos.

La esencia del COB volvió a servir para competir. Desde que se destarró la palabra play off del vocabulario quedó claro que el equipo había tocado fondo por exceso de presión, no por falta de ganas.

Los llamados a sumar lo hicieron de nuevo. Faltó alguien que además destacase. Empezó Isaac Vázquez tirando del carro y Martín Fernández y Diogo Seixas colaboraron siempre para estar en partido ante un Menorca más irregular, pero también más contundente. 20 de los 37 puntos del COB en la primera mitad eran de los “chavales”.

Los mejores del partido. | La Región

Tras el descanso, otra vuelta de tuerca en defensa y lucha por cada rebote. Ahí, en la actitud y el esfuerzo, el COB mira los ojos a cualquiera. Incluso con un acumulado 4 de 20 en triples y un 1 de 4 en tiros libres en el tercer cuarto, el equipo ourensano se fue al último a la par y con la sensación de que ir el partido en la dirección correcta (51-51).

Momentos decisivos

Completó la remontada (52-55) y tuvo ataques para hacer daño a un rival con dudas, pero sin el nivel suficiente para ganar el partido. Canastas suelas de Martín Fernández, Rafa Lisboa, Sean McDonnel o Romaro Gill, pero con más errores que aciertos y sin ningún jugador con el talento para asumir esos balones o el liderazgo para aceptarlos.

El Menorca fue sumando desde el tiro libre con una facilidad que el COB no ha tenido nunca y punto a punto se volvió a escapar un partido de esos que se llaman de “detalles”.

Lamentaba Moncho López en la sala de prensa que se “nos han escapado seis partidos por una posesión de diferencia”. Lo más doloroso es que no ha sido ni mala suerte ni casualidad. Con los mismos cromos si la temporada volviese a empezar los resultados se antoja que serían más o menos los mismos. También decía que “no disfrutamos de la permanencia, ni la valoramos”. Le explicación está en un discurso de pecho descubierto muy valiente, pero que sin ninguno de los jugadores que lo han tumbado en los partidos clave y cuando el tuyo más valorado (Rafa Lisboa) no está entre los 40 mejores de la liga pensar en otra cosa parece incongruente, contraproducente, inconsciente o absurdo.