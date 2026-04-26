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🔴 Directo | El COB se enfrenta al Menorca en un partido vital

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El equipo ourensano viaja hasta Menorca para enfrentarse a un rival que está peleando por los play offs. Los de Moncho López quieren cerrar con buen sabor de boca el tramo final de la temporada

Romaro Gill pelea un rebote ante el Alega Cantabria
Romaro Gill pelea un rebote ante el Alega Cantabria | José Paz
Jorge Ron
Jorge Ron
Publicado: 26 abr 2026 - 12:15 Actualizado: 26 abr 2026 - 12:19

El COB viaja a Menorca tras el duelo ante el Palencia. Los de Moncho López se enfrentan a un rival que está peleando por acceder a play offs a ACB. Es un partido vital para ambos conjuntos que afrontan la fase final de la temporada con objetivos distintos.

El Menorca llega tras enfrentar a dos de los tres equipos de la parte alta de la clasificación como son Coruña y Palencia.

Sigue toda la acción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 12:30 horas.

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