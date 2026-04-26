🔴 Directo | El COB se enfrenta al Menorca en un partido vital

El equipo ourensano viaja hasta Menorca para enfrentarse a un rival que está peleando por los play offs. Los de Moncho López quieren cerrar con buen sabor de boca el tramo final de la temporada

El COB viaja a Menorca tras el duelo ante el Palencia. Los de Moncho López se enfrentan a un rival que está peleando por acceder a play offs a ACB. Es un partido vital para ambos conjuntos que afrontan la fase final de la temporada con objetivos distintos.

El Menorca llega tras enfrentar a dos de los tres equipos de la parte alta de la clasificación como son Coruña y Palencia.

Sigue toda la acción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 12:30 horas.