El COB gana con despertador y por los pelos al Tizona (79-77)

Sufrida victoria del COB en su camino hacia la permanencia y el premio de la fase de ascenso.

Quizá el subconsciente traicionó a los jugadores de Moncho López. Recibir en el inexpugnable Pazo a un rival en zona de descenso, después de tutear el miércoles al lider Coruña, parecía un día más, rutinario y anodino en la oficina.

Craso error, porque el Tizona Burgos enredó la burocracia y los trámites hasta tal punto que el COB perdió por momentos el sentido y la sensibilidad, el criterio y la confianza, enlazando acciones entre malas, pésimas y espantosas. Convirtiendo al equipo tan sólido y agresivo del miércoles en blando y despistado en defensa.

Los 9 puntos de los 15 primeros del Tizona que Parrado le metió al impredecible Vrabac fue un síntoma del comienzo cobista. Los burgaleses, motivados, rápidos, móviles y muy bien dirigidos desde la banda tomaron pronto la delantera. Al COB le costó un mundo despertar, porque el técnico no dió con un quinteto solvente. Después, el remontar una diferencia que llegó a ser de 11 puntos en el minuto 15 (27-38) gracias a los méritos del Tizona -con Parrado de referente ofensivo- a la mala tarde local en el tiro -apenas un 42% de acierto- su falta de rebote -13 a 17 en la primera parte- e incapacidad de construir alrededor de un Romaro Gill sin aparente respuesta rival.

Curioso deporte, sólo cuando el COB enloqueció a su pesar el partido, sacó rédito y se aproximó en el marcador, terminando la primera parte con 40-45. Demasiado premio a tan mal rendimiento.

El vestuario fue terapéutico. En la segunda parte los cobistas por fin comprendieron de qué iba el partido. Cuando apretaron glúteos, bajaron caderas y enseñaron los colmillos, la diferencia comenzó a bajar y el Tizona a dudar.

No fue fácil. Cada vez que los de Moncho López asomaban la cabeza, los de Denís Pombar -a ver si la Federación lo incluye algún día de estos en la web- cerraban la escotilla. Jackson respondía a un triple de Lisboa (49-50), Terins a otro de Seixas (52-54), Jofresa a los libres de Martín Fernández (55-57).

No había forma de pillarles. Hasta el último cuarto. Entonces el COB enlazó una serie de tres triples. Uno con despertador de Gabe Kalscheur, otro inverosímil de McDonnel y un tercero del inverosímil Vrabac, capaz de cualquier cosa en cualquier momento. Para animar al público, pantera Okanu añadió un mate, atrapando la pelota tras rebote y descargando toda su frustración. Et voilá, 69-68 (minuto 34). Lo más complicado parecía hecho.

Los mejores del COB- Tizona | La Región

Pero no. Hizo falta más. Kalscheur, ya sin legañas, añadió seis puntos y se contagió de una gran defensa general. McDonnell, a falta de 48 segundos, sumó un rebote providencial -de quienes intuyen el futuro- y la canasta (78-73) ¿por fin definitiva?

Pues tampoco. Vilá y Parrado aprovecharon varios errores del COB -muy inseguro en el saque de fondo o ante presión rival- y estrecharon el marcador a 79-77, a falta de 25 segundos.

Balón para el Tizona. Moncho López y Denis Pombar se batieron en duelo. El COB se la jugó y lo fió todo a su defensa. A ser posible sin faltas. Cedió tres balas a su rival. La primera se la disparó en su propio pie. La segunda y la tercera no llegaron a salir. El impredecible Vrabac metió el dedo en la mira del francotirador Terins y después en el mismo cañón. Al sueco se le hizo de noche y no pudo alcanzar el aro.

Reacción y victoria, lo mejor de un mal partido. Sufrido y agónico triunfo, por estirar la siesta hasta la segunda parte y atrasar demasiado la alarma del despertador.

La próxima jornada el COB descansará, al ser impar la competición. Buena oportunidad para la necesaria recuperación física y la urgente reactivación mental. 15 días después recibirá al Zamora en el Pazo. Un rival de zona baja, pero solo dos victorias por detrás y con un partido menos. Cuidado con el subconsciente.