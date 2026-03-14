🔴 Directo | El COB se enfrenta al Tizona en el Pazo en un partido importante para sus aspiraciones

El COB quiere ganar en el Pazo al Tizona para seguir cerca de los puestos de play off. El equipo dirigido por Moncho López viene de dos derrotas consecutivas ante dos de los mejores equipos de la liga pero desarrollando un buen juego

El COB vuelve a jugar en el Pazo y se enfrenta al Tizona. El equipo dirigido por Moncho López quiere brindar a su afición una victoria más tras la derrota del miércoles ante el Básquet Coruña, líder de Primera FEB.

Los jugadores cobistas mantienen el objetivo de acceder a play off y ganar este sábado al Tizona es un paso importante en dicho objetivo. El Tizona llega envuelto en una mala racha y cerca de la parte baja de la clasificación.

El partido comienza a las 19:00 horas y puedes seguirlo, minuto a minuto, con La Región.