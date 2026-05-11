Diego Regueira, presidente del COB: “Vamos a ilusionar mucho con el equipo y los patrocinadores”

La temporada está terminada para un COB asentado en la Primera FEB, con un proyecto institucional, deportivo y social sólido y que quiere aspirar a más la próxima campaña. Ese es el mensaje de su presidente, Diego Regueira, solo unas horas después del último partido en el Pazo.

Pregunta. ¿Qué nota le pone a la temporada?

Respuesta. La sensación es agridulce. Creo que hemos hecho una buena temporada, incluso muy buena atendiendo a nuestro presupuesto. Deberíamos estar orgullosos de haber jugado la Final Four de la Copa España y de habernos salvado con mucho tiempo, pero dentro va la ilusión y la ambición y durante muchos momentos la ambición fue más alta, era meternos en los play off, y los últimos partidos nos llevaron a olviarnos antes de tiempo. Podemos decir que nos hemos salvado con la cabeza muy alta y con la tesorería del club mejor que nunca.

P. La primera temporada como presidente.

R. La mochicla de la responsabilidad crece cuando eres el presidente. Tienes que dar la cara y eres el responsable. Entré para poner mi grano de arena y puedo decir que ahora tengo todavía más ilusión que hace un año.

R. Lo más bonito es la gente que he conocido y la gente que he descubierto que está enamorada del COB. Es muy bonito ver como la gente se va encantada para casa porque le has ganado al Obradoiro o al Estudiantes. Eso te hace sentirte muy orgulloso del trabajo que haces cada día.

P. ¿Podemos hablar ya de la próxima temporada?

R. Ya estamos trabajando desde hace tiempo en jugadores, en el equipo y en mejoras. Total confianza en Moncho (entrenador) y en Sergio Pérez (director deportivo), que son pilares para la temporada que viene y para el proyecto, pero también tenemos que mejorar en el staff.

P. ¿Se puede avanzar ya algo?

R. Creemos que vamos a ilusionar con la plantilla que tendremos. Creo que desde el momento que empecemos a fichar vamos a ilusionar a nuestros aficionados. Estamos trabajando en nombres que van a ilusionar. Lógicamente, no van a ilusionar los 12. Seguramente, tal y como trabajan Moncho y Sergio, sigamos teniendo algún melón, pero vamos a trabajar para que sean melones estupendos y que estén con jugadores que ilusionen mucho a los aficionados.

P. Los fichajes ilusionantes suelen llegar de una sola forma.

R. Sabemos que tenemos que hacer cosas distintas por nuestra economía. Con nuestra experiencia creemos que con un poco más podemos estar ahí y creemos que vamos a tener más que un poco más, porque estamos cerrando cosas muy interesantes.

P. ¿Se refiere a patrocinadores?

R. Nos ilusionan mucho las opciones que podemos tener a nivel de patrocinadores y el crecimiento que esparamos tener a nivel presupuestario y eso nos motiva mucho. Necesitamos que la empresa ourensana confíe en nosotros. Ya lo hacen y han confiado mucho, pero creemos que el club tiene que ser referente a nivel de patrocinios. Cada vez se invierte más en deporte y creo que en Ourense no hay mejor disciplina y mejor club que el COB para invertir. Recibimos llamadas y eso es lo más importante. Nos llaman porque quieren invertir en nosotros, eso quiere decir que algo se mueve en esta ciudad y que algo estamos haciendo bien. Eso nos motiva muchísimo, pero a la vez sabemos que el mejor argumento para los patrocinadores es meter 4.000 personas en el Pazo en todos los partidos.

P. ¿De qué tipo de salto presupuestario estamos hablando?

R. Nuestro presupuesto va a crecer y la medida va a depender de las próximas semanas. Si entra todo lo que estamos negociando vamos a tener un presupuesto alto, no el que ha tenido el Obradoiro, pero sí vamos a estar en el puesto del quinto en adelante. Vamos a pelear por ello.

P. ¿Alguna primicia?

R. Podemos decir que está cerca y queremos empezar la temporada con un patrocinador, pero no solo a corto plazo, un patrocinador de recorrido.

P. ¿Va a dejar a sus aficionados con los dientes largos?

R. Queremos empezar a dar noticias ya en este mes de mayo, a dar fichajes y patrocinadores. En este mes el COB va a dar muchas noticias, estoy convencido.

P. Sin duda, el mayor éxito del COB es la grada. ¿Cómo lo ha visto desde el palco?

R. La primera parte de la temporada fue espectacular, con los primeros partidos rondando y superando los 4.000 espectadores, y eso se mantuvo toda la primera parte. La desilusión hizo que bajasen las entradas, pero vamos a trabajar para que la gente venga al baloncesto y además disfrute con todo lo que hay alrededor del baloncesto. Vamos a seguir creciendo.

P. Le pregunto por los otros equipos del club. El COB femenino ha sido una de las novedades de esta temporada.

R. Intentaremos hacerlo crecer porque queremos que sea una potencia ourensana en el baloncesto. El equipo femenino ha venido para quedarse muchos años y llegar lo más arriba posible.

P. ¿Cómo está la cantera?

R. La cantera es fundamental, pero también el baloncesto ourensano. Queremos ser el club referente de la provincia, pero con una relación inmejorable con el resto de clubes, que nuestra cantera sea un medio para que cuando sean adultos sean ourensanos que adoren el baloncesto y personas que sean responsables y respetables. Además, queremos hacer una cantera que esté totalmente integrada dentro del club.

P. ¿Y los despachos?

R. Vamos a intentar meter a gente nueva en el Consejo, gente del mundo empresarial y amantes del baloncesto. Queremos que las personas que entren con nosotros que lo haga por y para el baloncesto, solo por ese motivo.

P. Dos preguntas más y acabamos. ¿Cómo esta el tema del Pazo para entrenar?

R. Estamos trabajando para tener condiciones aceptables para un equipo de Primera FEB y creemos que las vamos a tener, tanto en pretemporada, como cuando el Pazo se esté utilizando para otros fines.

P. ¿Y fuera de casa, qué va a pasar la próxima temporada por las retransmisiones televisivas?

R. Se están trabajando en varias líneas. Los partidos se van a retransmitir sí o sí y la FEB está trabajando en ello y para que sea mejor que hasta ahora.