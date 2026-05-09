Final digno de un COB honrado (70-74)

El COB despidió la temporada con una derrota ante el Oviedo que bien podría servir como resumen a la liga. Poco o nada que reprochar, recurriendo al sudor para compensar la falta de magia y un “sí, pero no” en el global. Tuteó y compitió bien, pero se quedó un palmo por detrás de los equipos de play off. El Pazo, que las ha visto de todos los colores, reconoció el trabajo y apoyó hasta el final a un equipo al que despidió con una ovación sincera por los servicios prestados. No pasará a la historia el COB 2025/2026, pero todos los años malos que sean como el que acaba de terminar. Aprobado sin discusión y a pensar ya en cómo avanzar para la próxima temporada.

Antes de bajar el telón el COB confirmó que ya tenía superado el luto de hace un mes y se supo reponer a cada arreón bueno de un Oviedo superior. Por detalles, quizá de confianza o de consistencia, pero casi siempre por delante el equipo visitante. En el inicio fue Martín Fernández el que adecentó un primer cuarto con muchos problemas ofensivos. 7 puntos del escolta para recortar una desventaja que llegó a ser de diez puntos (13-20).

Kingsley Okanu lanza a canasta por encima del pívot del Oviedo Robert Cosialls. | Xesús Fariñas

En el segundo cuarto dio un paso más el COB en defensa y completó la remontada. Tuvo al Oviedo casi cinco minutos sin anotar canastas en juego y desde la colectividad se puso por delante (32-30), pero lo pagó con dos minutos finales sin acierto para irse al descanso deshaciendo todo lo avanzado (35-47).

Segunda mitad

Tras el paso por el vestuario se prolongó la sequía y aumentó la renta visitante. Por 16 llegaron a mandar los de Javi Rodríguez (51-67), pero igual que este COB no ha ido nunca sobrado de calidad tampoco ha estado jamás ausente de orgullo, implicación o criterio.

Poco a poco fue apagando las vías de anotación de su rival y en ataque destacó Kinglsley Okanu para llevar el partido al último acto con opciones (54-62). Era justo para un COB que se ganó, por méritos propios, el competir siempre y ganar a veces incluso a los mejores equipos de la liga.

En el momento clave volvió a penalizar por falta de talento. Más que por el que le faltó, por el que han ido teniendo sus rivales. Esta vez el verdugo fue Marques Townes. El escolta norteamericano marcó la diferencia en el partido y fue el factor distinto entre un COB de media tabla y un Oviedo de play off. Acabó con 19 puntos y con la sensación de estar por encima de cualquier jugador del COB incluso fallando bastante y pudieron asumir más protagonismo. Uno de esos cromos que el Pazo esperó todo el año y que confía en que vengan la temporada que viene para pensar en un objetivo más ambicioso.

Entre Townes y Lobaco dejaron sin recompensa a un COB que apretó hasta el final (66-69) y que se despide de la temporada antes de lo que le gustaría, pero incluso por encima de su realidad en una liga en la que ha competido como cualquiera con menos recursos que la mayoría.