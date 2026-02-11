🔴 Directo | Cartegena pone a prueba al COB tras la victoria en el Pazo

El COB quiere lograr su segunda victoria consecutiva y visita al Cartagena, uno de los equipos instalados en la parte baja de la clasificación, para mantenerse en la lucha por los puestos de play offs.

El COB viaja y se enfrenta al Cartagena en un partido donde los de Moncho López llegan tras una gran victoria importante ante el HLA Alicante en el Pazo. El conjunto ourensano tiene ya disponible Adin Vrabac, su nuevo fichaje, para este partido.

Los ourensanos quieren sumar su segunda victoria consecutiva, ante un equipo que se encuentra con tan solo cuatro victorias y en la parte baja de la clasificación, para seguir en la pelea por los puestos que dan acceso a play offs.

Puedes seguir el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 20:30 horas.