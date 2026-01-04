El COB compite bien, pero no puede con el mayor nivel del Estudiantes (92-75)
CUARTA DERROTA
El equipo ourensano dio una buena imagen ante uno de los mejores equipos de la liga, pero sin opciones de vitoria
El COB encajó en Madrid su cuarta derrota consecutiva tras un partido en el que llegó a ir mandando el inicio de la segunda mitad, pero sin opciones de victoria ante un Estudiantes con mucha más calidad individual.
Los de Moncho López volvieron a demostrar que tienen intensidad y orden para competir ante cualquiera, pero también que van muy justitos de calidad y de referencias fiables ante conjuntos de la zona alta de la clasificación.
En la primera mitad fueron de menos a más. Penalizados por un mal día, una vez más, en el tiro de tres puntos, recurrieron a la consistencia de sus exteriores para ir poco a poco cogiendo sensaciones y se marcharon al descanso ganando (44-45).
Tras el paso por vestuarios el Estudiantes apretó todavia más en defensa y a los ourensanos les fue costando cada vez más seguir el ritmo anotador de su rival. Entre Jayson Granger y Omar Silverio los colegiales fueron abriendo renta ante un COB que nunca bajó lo brazos, pero sin opciones en los minutos finales.
