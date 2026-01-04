El COB compite bien, pero no puede con el mayor nivel del Estudiantes (92-75)

El COB encajó en Madrid su cuarta derrota consecutiva tras un partido en el que llegó a ir mandando el inicio de la segunda mitad, pero sin opciones de victoria ante un Estudiantes con mucha más calidad individual.

Los de Moncho López volvieron a demostrar que tienen intensidad y orden para competir ante cualquiera, pero también que van muy justitos de calidad y de referencias fiables ante conjuntos de la zona alta de la clasificación.

En la primera mitad fueron de menos a más. Penalizados por un mal día, una vez más, en el tiro de tres puntos, recurrieron a la consistencia de sus exteriores para ir poco a poco cogiendo sensaciones y se marcharon al descanso ganando (44-45).

Tras el paso por vestuarios el Estudiantes apretó todavia más en defensa y a los ourensanos les fue costando cada vez más seguir el ritmo anotador de su rival. Entre Jayson Granger y Omar Silverio los colegiales fueron abriendo renta ante un COB que nunca bajó lo brazos, pero sin opciones en los minutos finales.