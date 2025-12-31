En el nombre del COB

El 2025 se despide, pero antes de bajar el telón le deja al COB un patrocinador principal. Desde ya mismo, el equipo pasa a denominarse Cloud.Gal COB a todos los efectos tras el cierre de una operación que se empezó a sondear en agosto y se “calentó” en estas últimas fechas. La empresa tecnológica gallega, con sede en Santiago de Compostela y división especializada en servicios en la nube del Grupo Infonet, se une al proyecto cobista hasta final de la presente temporada. Y después, ya se verá. “Es una buena noticia para el proyecto. Llevamos trabajando mucho tiempo en ella. Y no solo en este patrocinador, también en otros que estamos vinculando al club, marcas muy reconocidas que se van a incorporar también con patrocinios menores, pero con cuantías importantes. En eso estamos intentando trabajar permanentemente. Sobre todo en empresas que quieran estar, nosotros no estamos pidiendo limosna. Estamos hablando con todas las empresas de un calado más o menos importante de Ourense y la mayoría apoyan. Queríamos un patrocinador principal referente con ganas de estar aquí. Y es lo que nos ha pasado. Hemos tocado a empresas de Ourense, con las que estamos negociando para futuros años, pero Rafa Villaverde de Cloud.gal mostró su interés con anterioridad. Incluso dilatamos un poco buscando alternativas”, explica el presidente del COB, Diego Regueira.

Desde la tecnológica, que tendrá su puesta de largo en las camisetas este domingo en el duelo ante el Estudiantes, Villaverde destaca que “este acuerdo es un paso natural para nosotros. En Infonet siempre decimos que somos la nube con los pies en la tierra, y no hay mejor forma de demostrar ese arraigo que apoyando a uno de los pilares del deporte y la sociedad ourensana como es el COB”. Cloud.gal, bajo el paraguas de la experimentada consultora Infonet, se ha convertido en el referente gallego en soberanía de datos. La compañía destaca por ser el primer proveedor con una infraestructura de nube privada 100% gallega, priorizando la ciberseguridad y la cercanía física de sus centros de datos.

Una “espinita” que tenía el Consejo de Administración cobista y que ha conseguido sacarse a horas de que el año 2025 se despida y de la bienvenida al 2026. El presidente Diego Regueira ya avanza novedades en fechas próximas y pone la mirada más allá. “En marzo o abril queremos tener el patrocinador del año que viene. Si puede ser Cloud.gal y quieren seguir, estaríamos encantados. Pero tenemos puertas abiertas de todo tipo. Y no solo para patrocinador principal, también espacios en la camiseta, en la pista... El objetivo es multiplicar el dinero que el COB tiene para tratar de mejorar el equipo, evidentemente”, analiza.

El COB presume de nueva denominación para asentar el presente sin olvidarse de mirar hacia el futuro. Mientras en los despachos se sigue trabajando, la pista pedirá el protagonismo este fin de semana.