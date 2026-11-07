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Fuenlabrada-COB (5-9)

El COB se enfrenta al Fuenlabrada en busca de una victoria más

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El COB se enfrenta al Fuenlabrada en un partido de temporada regular. Los de Moncho López quieren tres puntos más

Jorge Ron
Jorge Ron
Publicado: 07 nov 2026 - 18:15 Actualizado: 07 nov 2026 - 18:22
Jan Zidek en un partido.
Jan Zidek en un partido. | Marta Estévez

El COB quiere continuar con la inercia positiva. Se enfrenta al Fuenlabrada en un partido al que llega tras vencer al Palma en el Pazo. Un partido donde quiere los tres puntos para seguir instalado en los puesto de arriba.

Un duelo en el que va recuperando a todos sus jugadores.

Sigue todo el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:30 horas

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