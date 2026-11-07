El COB se enfrenta al Fuenlabrada en busca de una victoria más

El COB quiere continuar con la inercia positiva. Se enfrenta al Fuenlabrada en un partido al que llega tras vencer al Palma en el Pazo. Un partido donde quiere los tres puntos para seguir instalado en los puesto de arriba.

Un duelo en el que va recuperando a todos sus jugadores.

Sigue todo el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:30 horas