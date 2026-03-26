"Pobres padres" y faltan las madres

En las redes sociales chisporrotean desde el jueves pasado las fotografías de padres, alguno ya fallecido, por la celebración de su día con mensajes sensibleros de los hijos. “Pobres padres, verse expuestos en internet y quedar a capricho de la inteligencia artificial”, rezongó un cliente del abrevadero en la conversación de al lado.“¿Se han olvidado tus chavales de felicitarte?”, le contestó el colega que le acaba de enseñar orgulloso un vídeo animado por IA de una foto antigua que le compensa los disgustos por las malas notas. “No valen para los estudios pero son cariñosos”, los disculpó. Ese título y la educación de casa también son importantes para ganarse la vida.

A la mejor intención se le puede poner reservas

Sobre la misma hora en el Parlamento de Galicia el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunciaba un plan de formación destinado a 10.000 jóvenes entre 18 y 24 años apartados del mercado laboral por no acabar secundaria, pero la conversación no podía girar sobre una medida contra el fracaso escolar porque no había sido publicado en los medios de comunicación ni el eco corría por las redes en las que escudriñaban el aspecto del padre de un compañero del colegio que nunca había asistido a una función o a un partido.

“No dudo de la buena intención de la gente, pero me parece una faena si no has dado tu consentimiento. A este hombre le acaba de poner cara hoy toda la pandilla del grupo de antiguos alumnos y mañana puede salir de reparto en un vídeo hecho con la dichosa IA sobre el disparate que menos te esperes”, apuntó el cliente pudoroso con la imagen. “Y sí, me han felicitado los hijos”, añadió con el último sorbo al café para zanjar el tema antes de poner rumbo al tajo en el banco, según la pista del uniforme.

A la mejor intención se le puede poner reservas. El gesto de millones de hijos para felicitar, recordar o despedir al padre en plaza pública supone el esfuerzo de elegir una foto y escribir un texto que toque la fibra sin empalagar por el almíbar con la convicción de que es necesario airearlo para no quedar de desagradecido. Una gran parte de los apelados no puede leer el mensaje, el público al que no va dirigido, si detrás de la pantalla hay amistad, no sabe con qué emoticono contestar. El primer domingo de mayo la pantalla es de las madres y que cada uno la recuerde como mejor considere.