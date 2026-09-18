AS BURGAS BASKET CUP
🔴 Directo | El COB se estrena en el Pazo ante el Oliveirense
AS BURGAS BASKET CUP
El COB vuelve al Pazo. Tras el verano y el mercado de fichajes, el equipo ourensano está listo para una nueva temporada.
El equipo de Moncho López se estrena ante su afición ante el Oliveirense en el segundo partido de la jornada del torneo masculino de As Burgas Basket Cup. Un equipo renovado en el que apenas se mantienen cuatro jugadores de la temporada anterior. Los cobistas buscan un pase a la final de su torneo ante el conjunto portugués.
Los otros dos equipos participantes son el Oporto y el Palencia, con quien se va a ver las caras el COB durante la temporada de Primera FEB.
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