Directo | SensoGenoma: genética y sentidos como ventana al deterioro cognitivo con Antonio Salas en el Foro La Región

SensoGenoma en la era de la medicina personalizada: la melodía genética de los sentidos como ventana al deterioro cognitivo.

La genética y su relación con los sentidos y el deterioro cognitivo centrarán este viernes 18 de septiembre en Ourense el Foro La Región “SensoGenoma en la era de la medicina personalizada: la melodía genética de los sentidos como ventana al deterioro cognitivo”.

La cita tendrá lugar a las 20:30 horas en el Salón de Actos de Afundación y estará protagonizada por Antonio Salas, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), líder del grupo GenPoB-IDIS y miembro del Instituto de Medicina Legal (INCIFOR).

La actividad se celebra en el marco de la programación de septiembre vinculada al Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, y cuenta con la colaboración de AFAOR.

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