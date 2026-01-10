Directo | El COB vuelve al Pazo y se enfrenta al Obradoiro

Los jugadores del COB antes de un partido

El COB llega al Pazo dos Deportes con el objetivo de volver a ganar tras cuatro derrotas consecutivas en liga pero no lo tiene fácil. Enfrente está el Obradoiro que es segundo en la clasificación

El COB regresa al Pazo tras veinte días y dos partidos fuera de casa. Los de Moncho López acumulan cuatro derrotas consecutivas en Primera FEB y vienen de derrotar al Logrobasket para accder a la Final Four de la Copa de España que se disputa en Palencia entre el 23 y 24 de enero.

El conjunto cobista tiene un rival duro por delante este sábado al medirse con el Obradoiro que es segundo en la clasificación solo por detrás del Leyma Coruña.

Sigue la acción de este duelo gallego de Primera FEB, minuto a minuto con La Región desde las 19:00 horas