La “fachosfera” es un término que de un tiempo a esta parte se utiliza hasta la saciedad entre la clase política, pero se prodiga principalmente entre las huestes socialistas, más en concreto entre los miembros del Gobierno y especialmente su presidente. Es rara la expresión en la que no salga a colación el uso de la “fachosfera” cuando se quiere hablar de temas políticos propiciados por los socialistas.

El caso es que este término no ha surgido en España, puesto que tiene su origen en Francia, donde los periodistas galos Dominique Albertini y David Doucet lo utilizaron hace varios años en su ensayo “La fachosfera” (2016)

En concreto, Pedro Sánchez empezó a hablar con esta expresión en el 2024 y en específicamente en el curso de una entrevista que publicó La Vanguardia y en donde el presidente se refirió a los medios y movimientos mediáticos de derecha y ultraderecha “que buscan polarizar, insultar y generar una desconfianza con un fin claro”. En otras palabras, es el término utilizado para definir a la derecha española.

La propia Isabel Díaz Ayuso ha reconocido “que se quede él en su pequeño mundo de ‘fachosfera’… en ese muro tan alto que él mismo ha levantado contra la inmensa mayoría de los españoles y que se quede en su ‘fachomundo’ todo el tiempo que quiera”, y mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para contrarrestar, promociona el “me gusta la fruta”.

El caso es que este término no ha surgido en España, puesto que tiene su origen en Francia, donde los periodistas galos Dominique Albertini y David Doucet lo utilizaron hace varios años en su ensayo “La fachosfera” (2016), donde uno de estos autores escribió: “Banalizar las ideas de la extrema derecha ha creado una cierta tolerancia respecto al discurso xenófobo. Este sigue una lógica de conquista del terreno”. Lo que está claro es que esta expresión nunca se originó en nuestro país, a pesar de que ministros como el de Transportes, Oscar Puente, la haya utilizado hasta la saciedad y todavía más con el accidente ferroviario de Adamuz, donde para defenderse de la información que se estaba publicando no dudaba en criticar los “bulos” y, por supuesto, la “fachosfera” que los estaba utilizando, según él.

Los llamados “progresistas” hacen usa de la expresión para incluir a un “agente político que se oponga a sus planes” y saber si “existe en la derecha española un espacio de cuestionamiento del actual sistema político, algo que desafíe sus dogmas”, porque haciendo uso de ese vocablo se ofende a la derecha. Aunque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, enseguida ha dicho que calificar de “fachas a millones de compatriotas que no entienden la sumisión de su Ejecutivo a los independentistas” y sobre todo “descalificar de esta forma tan grosera, no lo había hecho ningún presidente del Gobierno”.