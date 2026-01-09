Epi “Obra” otro rodillo antes de encontrarse al COB
PRIMERA FEB
El rival del COB en el derbi llega al Pazo encadenando 12 victorias consecutivas y jugando el mejor baloncesto de la liga
No llega el COB en su mejor momento al derbi de mañana (19:00 horas) en el Pazo y además recibe al equipo más en forma de la liga. Así está la cosa. El Obradoiro encadena 12 victorias consecutivas, lo que ya es suficiente argumento para asustar a cualquiera, pero además lo hace con un crecimiento en el juego indiscutible, habiendo superado partidos complicados y la sensación de estar ante un equipo convencido de lo que tiene entre manos e implicado al máximo para conseguirlo.
Nada fácil ver equipos con un dominio así de una liga tan exigente e imprevisible como la Primera FEB, pero terreno conocido para un entrenador que en Santiago va camino de construir un rodillo como el que manipuló en A Coruña hace dos años y de ser el máximo favorito a un ascenso como los que logró también en Burgos o en Lugo.
Cierto que el técnico burgalés tiene mimbres envidiables para hacerlo, pero no más que otros de sus rivales y que muchos proyectos parecidos que han pasado por la categoría y han acabado en la red. Conjugar el verbo favorito de Luis Aragonés día sí y día también no se ha visto mucho en esta liga y Epifanio lo repite en cada proyecto que tiene entre manos.
Empezó perdiendo de paliza en Menorca, encendió las alarmas en casa ante el Cantabria y sobrevivió de milagro en San Sebastián, pero al cuarto día resucitó y ya no hay quien lo pare.
Se medirá el COB a un equipo con puntos, físico, experiencia, versatilidad, profundidad de banquillo y conocimiento del juego. Pero, sobre todo, se enfrentará a un Obradoiro que no baja el nivel en todo el partido. Pueden meter más o menos Yunio Barrueta o Alex Barcello, jugar un poco más lúcidos o no Leo Westermann y Micah Speight y estar finos cerca del aro Felipe dos Anjos o Dejan Kravic, que todavía quedan la consistencia de Diogo Brito y Héctor Galán, el liderazgo de Sergi Quintela, los recursos de Denzel Andersson o la pelea de Aitor Etxeguren. El Obradoiro tiene todos los cromos del álbum, pero lo mejor es que los hace lucir.
Juega bien y mete mucho, pero también se agarra a los partidos desde la defensa cuando se le complican, como el último de liga en Palencia, o cuando es de tú a tú, como ante el Básquet Coruña.
El COB quizá se tenga que agarrar más a las probabilidades que a la pizarra para confiar en poder ganar a quien a día de hoy parece invencible. Un rival al que sufrir los de Moncho López, pero para presumir de un derbi espectacular.
