Las gradas del Pazo se llenaron de aficionados en un partido muy sufrido.
Las gradas del Pazo se llenaron de aficionados en un partido muy sufrido. | José Paz

Galería | El COB sufre pero gana de nuevo en el Pazo

NUEVE EN DOCE PARTIDOS

El COB sufrió pero ganó ante el Tizona en el Pazo que sigue siendo casi inexpugnable. Solo tres derrotas han cosechado los de Moncho López como local esta temporada ante su público y el sueño por los play off se mantiene

Son ya nueve victorias en doce partidos como local del COB. Esta ante el Tizona fue de las más sufridas en el Pazo. El equipo ourensano sufrió para lograr ganar a un rival que desde el primer cuarto le puso las cosas complicadas a los de Moncho López.

El Pazo, como siempre, se mantuvo fiel al equipo y no dejó de animar, esto tuvo la recompensa con la victoria 79-77 en el último cuarto. Jugar en el Pazo sigue siendo muy complicado y el COB lo sabe.

Entre tiempos muertos y cuartos, hubo una exhibición de break dance, la afición participó en activaciones y las cheerleaders hicieron que los aficionados se pusieran de pie para disfrutar del ambiente en el partido.

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1/21 El break dance apareció en el Pazo para animar el público. | José Paz
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2/21 El break dancer gira sobre su cabeza durante su exhibición en el Pazo. | José Paz
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3/21 Los jugadores del COB celebran una canasta desde el banquillo. | José Paz
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4/21 Kalscheur lanza a canasta ante la presión rival. | José Paz
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5/21 Mate del jugador del Tizona. | José Paz
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6/21 Moncho López antento a la defensa de Seixas. | José Paz
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7/21 La afición, como siempre, no dejó al equipo solo y animó hasta el final. | José Paz
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8/21 Kalscheur durante el partido. | José Paz
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9/21 La breaker ante la mirada de compañeros y afición en el Pazo. | José Paz
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10/21 El sonido de los tambores siempre presente en el Pazo. | José Paz
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11/21 Okanu intenta taponar el tiro rival. | José Paz
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12/21 Parrado, fue el más destacado del Tizona. | José Paz
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13/21 La bufanda al viento de la aficionada en el Pazo. | José Paz
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14/21 El público disfrutó y animó durante todo el partido con sus bufandas. | José Paz
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15/21 De pie en los últimos minutos para animar al equipo. | José Paz
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16/21 Los jugadores del COB celebran eufóricos una canasta. | José Paz
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17/21 Caras de alegría en los jugadores del COB tras el partido. | José Paz
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18/21 Los jugadores aplauden al público tras ganar al Tizona. | José Paz
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19/21 Huguet consuela a Denis Pombar, entrenador del Tizona. | José Paz
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20/21 Los jugadores del COB saludan a la afición antes de retirarse a vestuarios. | José Paz
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21/21 Los más pequeños esperan el autógrafo de sus ídolos. | José Paz

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