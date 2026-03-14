NUEVE EN DOCE PARTIDOS
Galería | El COB sufre pero gana de nuevo en el Pazo
NUEVE EN DOCE PARTIDOS
Son ya nueve victorias en doce partidos como local del COB. Esta ante el Tizona fue de las más sufridas en el Pazo. El equipo ourensano sufrió para lograr ganar a un rival que desde el primer cuarto le puso las cosas complicadas a los de Moncho López.
El Pazo, como siempre, se mantuvo fiel al equipo y no dejó de animar, esto tuvo la recompensa con la victoria 79-77 en el último cuarto. Jugar en el Pazo sigue siendo muy complicado y el COB lo sabe.
Entre tiempos muertos y cuartos, hubo una exhibición de break dance, la afición participó en activaciones y las cheerleaders hicieron que los aficionados se pusieran de pie para disfrutar del ambiente en el partido.
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