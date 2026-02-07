DIRECTO
COB-HLA Alicante (34-40)
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante | José Paz

Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante

DE NUEVO EN CASA

El público respondió y llenó el Pazo para animar y apoyar al equipo en el duelo ante el HLA Alicante.

El COB volvió a jugar en el Pazo ante su público que pese a la mala racha y los pocos fichajes no se baja del barco, no deja de animar y da todo para llevar al equipo hacia la victoria. Este sábado ante el HLA Alicante no fue la excepción.

Las gradas se llenaron para disfrutar de una jornada más de baloncesto.

