Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
DE NUEVO EN CASA
El público respondió y llenó el Pazo para animar y apoyar al equipo en el duelo ante el HLA Alicante.
El COB volvió a jugar en el Pazo ante su público que pese a la mala racha y los pocos fichajes no se baja del barco, no deja de animar y da todo para llevar al equipo hacia la victoria. Este sábado ante el HLA Alicante no fue la excepción.
Las gradas se llenaron para disfrutar de una jornada más de baloncesto.
1/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
2/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
3/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
4/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
5/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
6/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
7/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
8/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
9/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
10/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
11/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
12/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz
13/13
Galería | El Pazo responde al llamado del COB y disfruta del partido ante HLA Alicante
|
José Paz