Gipuzkoa, próximo rival del COB: un equipo que mira hacia arriba

El COB afrontará este domingo su primera salida de la temporada rumbo a un pabellón con aroma a clásico, como es el Gasca de Donostia. Allí espera el Gipuzkoa, un club fiel a un estilo de proyecto: un núcleo duro de la casa, alguna apuesta exterior que les suele salir bien y una batería de interiores potente. Y, este curso, en esa trinchera está lo más llamativo. El equipo ourensano se tendrá que medir a dos pivots que presumen de 2,24 metros de altura cada uno. Es lo que más llama la atención de un cuadro vasco que siempre quiere mirar hacia lo más alto. Ahora, literalmente.

Y no empezaron nada mal los dirigidos por Sergio García. Viajaron a Granada para darle a los nazaríes la bienvenida a la Liga tras bajar desde la ACB. Triunfo 76-82 para los vascos en un encuentro sólido, en el que mostraron sangre fría en el último cuarto para dar la estocada definitiva. Llegan a su estreno en casa con la moral por las nubes, buscando seguir con la flecha para arriba en un enfrentamiento entre ganadores.

Mirando su plantilla, es obligatorio hablar de Jonas Paukste y Matthew Van Komen, las torres gemelas de 2,24 metros por cabeza. El primero, viejo conocido tras tres campañas en Zamora, las dos últimas en esta categoría. El segundo, una apuesta que fue saltando por universidades estadounidenses y, ahora, cruza el “charco” para retarse en el baloncesto profesional. En Granada, notable tarjeta de presentación. Ellos, junto a Lo y Domenech, medirán el juego interior de un COB que no anda sobrado de centímetros.

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Dinamita

Por fuera, los donostiarras han reclutado a Capalbo y Bryan Vázquez, ambos procedentes del Fibwi Palma, donde demostraron su buen nivel, y al francés Corentin Falcoz, curtido en la segunda categoría gala y que ya ha demostrado que tiene dinamita en la muñeca. Jugador a seguir.

Todo ello, sin olvidar a los que siguen con el ADN Gipuzkoa dentro. Maiza sigue en un gran estado de forma en dirección y puntos, Hanzlik es capaz de hacer mucho y variado y Stürup conoce su papel de secundario y lo ejecuta.

Se viene un choque de estilos en el Gasca. Los centímetros del Gipuzkoa contra el ritmo alto del COB. El cuerpo a cuerpo parece sonreír a los vascos, pero los ourensanos tratarán de mantener la distancia a base de velocidad. En juego estará que la ilusión se mantenga muy arriba para el que salga victorioso de un encuentro con mucha tela que cortar.