El COB ante el Gipuzkoa, una copa para apurarla bien

El bombo de la Copa España giró mientras el COB entrenaba en el Pazo preparando el partido del domingo ante el Gipuzkoa. El Prat, de Segunda FEB, es el primer rival para los de Moncho López en un torneo que va cobrando importancia según se acerca a la Final Four y que para muchos de los aficionados pasa, hasta entonces, casi de puntillas.

El técnico cobista ya dijo desde su primer año en Ourense que se tomaba el torneo con la máxima implicación y no cambia el discurso: “Todas las competiciones oficiales que juegue mi club, en la división que sea, hay que entrar para ganarlas. Todas. Me gustan las Copas”. Lo dice un entrenador que en Portugal las coleccionó entrenando el Porto.

López reconoce que el camino invista a pensar en positivo y en pelear por meterse entre los cuatro mejores: “Creo que ha quedado un sorteo, no voy a decir favorable para clasificarnos, pero sí accesible. Lo que creo es que ha quedado favorable para disfrutar nuestro público sí primero pasamos la eliminatoria contra el Prat. Entiendo que somos favoritos contra Prat, pero hay que ir allí, entre semana, y luego nos traemos los octavos de final a casa y un hipotético cuarto de final a casa también. No quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, pero me gustaría que lleguemos a esos cuartos de final en casa jugando para meternos en la Final Four”.

La mentalidad en el Pazo está clara, seguir trabajando y que los dos torneos sirvan para mejorar el rendimiento del equipo

El mayor hándicap que pueden encontrar los clubes en la Copa España son los desplazamientos, en lo deportivo por el cansancio que supone y en lo administrativo por el gasto que tiene que asumir. El COB ha tenido mucha suerte. “Nos ha favorecido el sorteo al tener las siguientes eliminatorias en casa, si las vamos superando. El primer partido es lejos, pero iremos en avión. Vamos allí a hacer un trabajo serio e intentar ganar, ya que compensa. Compensa si luego hacemos un buen partido en nuestra casa. Si pasamos de ronda en el Pazo habrá compensado el esfuerzo de ir a Prat”. Esa eliminatoria de octavos de final sería contra el ganador del partido entre el Palmer y el Zamora, dos equipos de Primera FEB. El último peldaño para jugar la Final Four podría aumentar todavía más la dificultad, pues por ese camino vienen equipos como Palma, Albacete o el máximo favorito de la liga, el todopoderoso Gran Canaria.

Pero eso es mucho correr. Antes quedan tres partidos de liga, a cada cual más complicado. La mentalidad en el Pazo está clara, seguir trabajando y que los dos torneos sirvan para mejorar el rendimiento del equipo: “Si nos tomamos en serio los partidos, que es lo que vamos a hacer, el equipo seguro que sigue creciendo. No comparto la idea de desprestigiar la Copa y dejarla de lado y pasar el trámite. Vamos a preparar ese partido cuando llegue como lo que es, una eliminatoria de Copa, y eso ya nos va a hacer crecer. Iremos allí a jugar y que nos sirva también para la siguiente jornada de liga, ese es nuestro trabajo”.