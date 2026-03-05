El Gipuzkoa de toda la vida, rival del COB

El COB volverá este sábado a la acción tras los compromisos internacionales y lo hará en San Sebastián. Los ourensanos se verán las caras ante el Gipuzkoa, un rival convertido en bestia negra cuando juegan en el Pazo, y que tampoco será una presa fácil en tierras vascas. Un equipo que superó un comienzo de dudas, malas sensaciones y un balance de 0-3 para empezar, y que se ha aupado a la zona noble a base de una idea clara y una ejecución notable. Todo para colocarse cuartos en la clasificación con un balance de 13-8 y encadenar seis triunfos consecutivos en su pista.

En su plantilla, una fórmula conocida y aplicada campaña tras campaña. Un grupo de hombres de la casa que saben lo que hay y aportan en lo que toca, estadounidenses seleccionados para sumar en anotación y “peleones” en la zona dispuestos a hacer A, B o lo que sea menester.

Ansorregi, Zubizarreta, Motos y Maiza entran en el primer grupo. Sin fuegos artificiales, pero sólidos y con experiencia. La anotación por fuera tiene varios nombres. Uno de ellos, el de Jalen Tate. El de Ohio les dio un plus en puntos y generación desde que fichó con la temporada empezada. McGhie, con el perfil de tirador, es un hombre a vigilar desde fuera, mientras que Nacho Arroyo es de los bases que dirige y anota usando la intensidad y la velocidad, con Hanzlik siendo más irregular en rendimiento desde el alero, repartiendo minutos con un Stürup acostumbrado a un papel de actor de reparto.

La zona

Por dentro, el georgiano Korsantia va siendo el jugador que se esperaba cuando llegó a San Sebastián. Un todoterreno que es clave en el rebote y aporta puntos sin tener que lanzar demasiado a canasta. Los pivots del COB también se tendrán que medir con los centímetros de Nicolau y, sobre todo, de Tanner Ngom, el techo del Gipuzkoa con sus 2,18 metros de altura. Todos serán importantes en una lucha por el rebote (especialmente, el ofensivo del COB) que se antoja como vital para desnivelar la balanza.

Un rival que llega en buena dinámica y que será una prueba de nivel en las aspiraciones de play off que tienen los cobistas. Salir victoriosos de San Sebastián en una semana que tendrá tres partidos supondría un subidón considerable para los de Moncho López. Tendrán que hacer muy bien el plan de partido porque, al otro lado, no van a perdonar ningún error.