Kentwan Smith y el COB separan su caminos tras la desvinculación del jugador

El ala-pívot del COB Kentwan Smith lanza a canasta ante el jugador del Bilbao Basket Justin Jaworski.

El jugador Kentwan Smith y el COB separan sus caminos tras anunciarse la desvinculación del acuerdo que unía a jugador y club.

“Decidieron de común acuerdo, dar por finalizada la relación contractual que los unía hasta el final de la presente temporada”, apunta el comunicado emitido por el club.

“Esta decisión, tomada de forma consensuada y bajo un clima de total cordialidad que busca el mejor interés para ambas partes para lo que resta de campaña. Desde el primer momento, la sintonía entre el club y el jugador fue máxima a la hora de buscar una salida que satisfaga tanto las necesidades deportivas del equipo como las expectativas profesionales del jugador”, se lee en el comunicado.

El COB desea lo mejor para el jugador fuera por el parón de selecciones por su compromiso con Bahamas y le agradece todo lo vivido en estos meses de competición.

En las últimas semanas Smith estaba siendo de los jugadores que habían vuelto a ganar el favor del público del Pazo gracias a sus actuaciones donde dejó sacrificio y calidad.