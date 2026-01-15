Isaac Vázquez, base ourensano del COB: “Este equipo es el número uno de la liga en ambición”

Todavía sonríe el aficionado cobista cuando piensa en el último partido. Y también los jugadores. La victoria en el derbi ante el Obradoiro fue un espaldarazo enorme para el COB y para la confianza de un Pazo que se llenó con 5.000 personas en las gradas. La guinda a la fiesta la puso el orgullo de ver a un ourensano liderando a su equipo. Isaac Vázquez se pasó por el programa Zona COB para recordar el partido y analizar el presente de su equipo.

“El partido, y todo lo que lo rodeó antes y después, fue increíble. El partido que hicimos y el ambiente que vivimos, no podemos pedir nada más. Antes ya notas que es algo distinto. El partido fue una montaña rusa, ellos intentaban irse y nosotros volvíamos a igualar y eso lo hizo todavía más emocionante y satisfactorio”, explica el base cobista.

Vázquez reconoce que el Pazo fue un factor clave en el cómo y en el qué: “Se notaba desde la primera jugada cómo nos empujaba todo el Pazo y eso nos contagió a todos. Haces un uno por uno de los diez jugadores que estuvimos el otro día y no ves a ninguno que desentonase. Todos hicimos, dentro de nuestro rol, lo que teníamos que hacer y eso también fue mucho contagiado por el ambiente”.

El COB llegaba con dudas, por los resultados anteriores, y el derbi fue el bálsamo inmejorable: “El partido de Logroño había sido malo y lo enlazamos con partidos anteriores en los que no habíamos jugado mal, pero nos habíamos quedado cortos. En el descanso del derbi hablamos de que no nos pasase lo mismo que en A Coruña o contra el Estudiantes, que si llegábamos al final con opciones podíamos ganar”. Conseguido el primer objetivo lo redondearon con la victoria: “Sabemos que nos siguen faltando cosas, que no tenemos la plantilla más larga, que quizá no seamos el equipo con más talento de la liga, pero como dice Moncho (López) hay una cosa en la que este equipo es el número uno de la liga y es en ambición. El equipo tiene una ambición superior al papel que nos corresponde, pero es lo que nos caracteriza. Somos 12 jugadores muy ambiciosos y un capitán de barco que lo es todavía más”.

Una victoria con un jugador ourensano como el más destacado. Y no es casualidad. La apuesta del club y del cuerpo técnico por un proyecto joven y con futuro es reconocible en el juego y en el estilo. Los “chavales” del COB son protagonistas en todos los partidos: “Moncho lo demuestra en el trabajo diario y en los partidos no lo hace para la galería. Ves que esa confianza es por algo. Somos jugadores que trabajamos mucho y que tenemos ambición para asentarnos en el baloncesto profesional y tener a alguien como Moncho, que confía en nosotros y que nos da margen al error, es clave. Se están viendo los resultados, todos los jóvenes estamos dando un rendimiento que aporta mucho al equipo”.

El premio son las victorias que lo hacen estás peleando por el play off y clasificados para la Final Four, pero también la ilusión por el COB como hacía años no se veía en Ourense: “Ver ahora el Pazo te recuerda al play off de ascenso contra el Breogán en 2015 y te hace sentir orgulloso de lo que estás haciendo, de crear este ambiente en el Pazo. Desde la primera jornada ha estado muy bien, pero ahora verlo totalmente lleno te da ese impulso para dar el cien por cien y también para que esta gente que ha venido nueva se haga socia para la segunda vuelta. Para nosotros son un apoyo fundamental”.

Y mañana otro partido. Palencia es una de las salidas más complicadas de la temporada: “Llevamos varias semanas con exámenes muy exigentes y Palencia es un rival muy duro y en su pabellón todavía más. Sabemos que será muy duro, pero tenemos que seguir creciendo. Ganar al Obradoiro ha sido muy importante para la confianza, pero hay otro factor clave, que toda la semana hayamos podido entrenar de manera normal en el Pazo. Igual es la primera semana en mes y medio que podemos entrenar toda la semana de manera normal. Estamos entrenando muy bien, sabiendo que vamos a un partido muy complicado, pero con confianza de que podemos ir a Palencia y ganar el partido”.