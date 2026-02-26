Cobistas por el mundo: un tercio de la plantilla del COB está jugando partidos con sus selecciones

El parón de selecciones deja el fin de semana de baloncesto solo apto para los muy cafeteros. Los aficionados cobistas pueden cargas pilas antes de regresar la competición la próxima semana con tres partidos en siete días para los de Moncho López. “Nunca vienen bien. Soy de los que piensan que los parones nunca ayudan, pero el calendario está así para todos y hay que aceptarlo. Beneficios para los equipos no tiene ninguno, pero las selecciones también son importantes y es algo que hay que entender”, explica el técnico cobista tras otra jornada de entrenamientos en una semana de mínimos.

Y es que el COB es de los equipos más “afectados” por las selecciones. Hasta cuatro jugadores se han ido a los compromisos internacionales y podía haber sido uno más, tras haber estado Diogo Seixas en la preselección portuguesa. Con los Linces es un fijo Rafa Lisboa, que se medirán en doble enfrentamiento a Rumanía. Lo mismo ocurrirá con la selección de Bosnia, de la que Adin Vrabac es el capitán. Tras perder el último partido ante Serbia, ahora están obligados a ganar los dos partidos contra Suiza.

Regresan el martes

Los dos internacionales europeos tienen previsto regresar a Ourense el martes por la tarde. El mismo día deberían volver los otros jugadores cobistas convocados con sus selecciones, aunque en su caso con viajes mucho más largos. Kentwan Smith y Romaro Gill se medirán esta próxima madrugada en Kingston en uno de los partidos del Grupo B en la clasificación para el próximo mundial. En la madrugada del domingo al lunes Jamaica jugará contra Canadá y Bahamas ante Puerto Rico.

“Seremos uno de los equipos con más jugadores seleccionados, si no el que más. Se junta que Martín Hernán (Bosco) está lesionado y eso nos impide poder hacer trabajo de cinco contra cinco”, dice Moncho López. Pero sin que sirva como excusa: “No queremos que se pierda el tiempo ni se pueda tener el pensamiento de que estamos en una semana de vacaciones. Siempre se puede entrenar bien. Hacemos más tres por tres o cuatro por cuatro, trabajo de tiro y físico”.

Jugadores tocados

Las cuatro bajas internacionales dejan al COB con nueve jugadores disponibles, pero en el arranque de la semana se han sumado algunas lesiones. Todas sin gravedad, pero limitando todavía más los problemas para entrenar.

El pívot Martín Iglesias sufrió una torcedura de tobillo en el entrenamiento del lunes y trabaja a menor ritmo desde entonces, Isaac Vázquez arrastra molestias en una rodilla desde hace semanas que invitan a “parar” para intentar superarlas definitivamente y Carlos Jürgens acusa las cinco semanas de parón por lesión y también tiene ahora molestias que limitan su capacidad para entrenar.

Ninguno de los tres debería tener problemas para llegar en perfectas condiciones al entrenamiento del próximo miércoles, el primero en el que Moncho López debería volver a contar con todos los jugadores: “El mayor hándicap es afrontar un partido tan importante y tan exigente como el de San Sebastián con solo tres sesiones de entrenamiento y siendo uno de los desplazamientos más largos y pesados que tenemos en toda la temporada. Luego tendremos dos partidos seguidos (Básquet Coruña y Tizona), pero los dos son el Pazo”. Eso será la semana que viene, antes aún quedan dos días más de trabajo en el Pazo.

Félix Alonso deja el Cartagena

El técnico del COB Félix Alonso y el Cartagena separan sus caminos. Así lo anunciaron las dos partes en una rueda de prensa motivada por el desgaste de una temporada con muchos problemas. Alonso, renuncia a lo que resta de temporada y la campaña próxima, que tenía firmados, y deja al equipo fuera de puestos de descenso.