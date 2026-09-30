Martín Fernández jugador del COB: “Tenemos mucho talento en todas las posiciones”

El primer partido de la temporada dejó buenas sensaciones para el COB en general y un nombre propio destacando en particular. Los fichajes del equipo respondieron a las expectativas, pero por encima de todos estuvo Martín Fernández. El escolta de Vilagarcía de Arousa (5 de diciembre de 2001) no solo fue el máximo anotador del partido, con 23 puntos, si no que se quedó a las puerta del MVP de la jornada en la Primera FEB, con 30 créditos de valoración y solo superado por el pívot del Gran Canaria Fran Guerra (34).

“Cada año que juegas en la liga, la experiencia y el conocimiento influyen. He mejorado muchas cosas tácticas, de entendimiento y toma de decisiones, además de mejorar física y técnicamente durante las temporadas y postemporadas. No quiero marcarme un límite ni decir dónde me veo, simplemente dejo que el trabajo dicte dónde puedo llegar y busco jugar lo más arriba posible los máximos años posibles”, explica el escolta cobista.

La confianza es clave y Martín Fernández reconoce que en el COB y en Ourense encuentra el entorno perfecto para seguir progresando y avisa de lo que puede ser capaz: “Estos dos últimos años estuve muy cómodo. Es un estilo de juego que me viene muy bien tanto a mí como a los compañeros. Me siento súper cómodo en el club y en la ciudad, es un entorno súper familiar y la gente de alrededor siempre intenta ayudar. Fue fácil decidirme en cuanto acabó la liga, creía que la evolución y el conocimiento de la misma influían y que podría sacar más rendimiento personal”. Asentado ya en la ciudad un jugador que fue presentado oficialmente en la Arrocería Gijón y con varios compañeros de equipo a pocas mesas de distancia.

Los fichajes del verano suben el nivel y la competitividad, pero desde el primer amistoso (ante el Oviedo) ha mostrado galones y reclamado un rol importante en la idea que tenga Moncho López: “De la plantilla me ha sorprendido el talento. Tenemos jugadores en todas las posiciones con muchísima amenaza, combinaciones y versatilidad. Se nota el talento de jugadores como Toms Leimanis o Marc García, y también es clave contar con jugadores con experiencia en la liga como Sean McDonnell, Xavi Oroz, Javi Nicolau o el propio Toms Leimanis”.

El parquet y la grada

Nombres ilusionantes para un proyecto que quiere ser ambicioso, ante la calidad de la liga ponen altísima la previsible nota de corte para jugar por el ascenso a la Liga ACB. El play off es la meta, incluso con la dificultad que generará intentar conseguirlo. “Colectivamente, el objetivo es ser lo más ambiciosos posibles y alcanzar el play off. La primera temporada lo tuvimos en juego en la última jornada y el año pasado nos quedamos a pocas jornadas del final peleándolo. Creo que es el paso natural que debemos dar. Tenemos un muy buen equipo y partido a partido se puede alcanzar”, asegura Martín Fernández.

Es consciente el club y el equipo de la ilusión que le haría a la grada y lo importante que sería para el proyecto meterse entre los mejores en el mes de mayo. El último mensaje del Martín Fernández va para el Pazo: “Desde el primer año me siento muy querido por la grada. La gente responde y nos sentimos muy arropados, lo que refuerza ese sentimiento familiar del club. Voy a intentar dar siempre lo mejor de mí para ayudar al equipo y que el aficionado se sienta siempre contento y orgulloso”.