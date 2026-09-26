DECLARACIONES PRE PARTIDO
Moncho López, entrenador del COB: “Hay que manejar los nervios de debutar en casa”
DECLARACIONES PRE PARTIDO
La semana del estreno es especial en todos los equipos y, en el COB, no iba a ser una excepción. El cuadro ourensano arranca la temporada y lo hace delante de su gente. Algo que no ha pasado desapercibido en el vestuario, como reconoce Moncho López, entrenador cobista: “El equipo ha trabajado muy bien. Hemos tenido pequeños percances físicos, pero en principio contamos con todos los jugadores para el partido, con la excepción ya conocida de Javi Nicolau. Creemos que hemos hecho el trabajo adecuado. Obviamente, a todos los entrenadores nos pasa que, en esta primera semana de temporada, uno o dos entrenamientos más seguro que nos daban tranquilidad, pero creo que estamos listos para lo que viene”.
Motivados para arrancar una competición exigente y con el “gusanillo” que supone hacerlo sobre el parquet del Pazo. “Para ganar en este primer partido de liga lo primero es manejar la ansiedad, los nervios. Debutamos en casa y eso tiene unas connotaciones que pueden servir de motivación, pero también nos cargan de responsabilidad. Es fundamental que el equipo esté sereno, logre jugar intenso y con ritmo, pero tranquilo, reaccionando bien a los errores. No será un partido fácil porque el Tizona es muy buen equipo, pero seguramente el factor cancha se va a notar”, explicó el preparador del cuadro ourensano.
Moncho López pasa revista a un rival que mezcla continuidad de hombres importantes con caras nuevas que esperan aporten un salto de calidad en un equipo que sufrió hasta el final para certificar la permanencia el pasado curso. “Tenemos que estar muy bien defendiendo la línea de tres porque ellos tienen a varios especialistas, desde Jofresa a la batería de aleros, que todos son muy buenos tiradores. Es un equipo que juega también con ritmo alto, con mucha verticalidad en sus bases. Por tanto, el balance defensivo tiene que ser bueno y hacer un partido lo más completo posible”.
Y no pasa por alto el técnico cobista la importancia de una afición que volverá a ser clave para que el COB sea uno de los mejores locales de la competición. “La afición, siempre que jugamos en casa, es fundamental para nosotros. Estamos hablando de una de las canchas más difíciles de la categoría, porque nosotros nos crecemos aquí, el público nos ayuda mucho y confío en que en este primer partido de liga suceda lo mismo. Nuestros jugadores están expectantes después del torneo que disputamos la semana pasada, en que hubo muy buen ambiente. Creemos que el primer partido oficial traerá aún más afición a las gradas, que se hará sentir y estoy seguro de que nos van a ayudar mucho”.
Por su parte, Denis Pombar, entrenador del Tizona, se mostró optimista en la previa. “Todos estamos pensando que vamos a Ourense y vamos a ganar. Después veremos lo que pasa. Por lo visto en esta pretemporada, somos mucho más equipo de lo que creía”.
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