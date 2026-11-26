El COB entrena en la semana de parón en la liga y lo hace con una sonrisa permanente en la cara. No es para menos cuando llega tras cuatro victorias consecutivas y la última en una cancha donde no lo había hecho nadie, la del Estudiantes. El capitán del equipo, Sean McDonnell, es el mejor ejemplo del ambiente que se vive en el Pazo y se pasó por La Región y Telemiño para recordar el partido en Madrid y el momento del equipo.

“Cada salida en esta liga es complicada y más jugando contra los equipos de arriba, que tienen mucho presupuesto, y obviamente más es una cancha complicadísima, contra un equipo muy bien entrenado y una plantilla muy buena, pero que somos capaces de todo. Tenemos mucha confianza en que podemos competir contra cualquier equipo, en casa o fuera, y lo hemos demostrado otra vez”, explicaba McDonnell durante el programa Zona COB.

Su club solo había ganando allí una vez y hacía ya 33 años, con Coren de patrocinador y el Estudiantes como líder de la Liga ACB. El ala-pívot californiano tiene una experiencia bastante más reciente: “La temporada con el Basquet Coruña les ganamos allí y fue también sobre la bocina, en circunstancias muy parecidas al domingo la verdad”.

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Aquella temporada el equipo herculino ascendió a la ACB. Ahora el COB también quiere ser ambicioso: “Realmente no sabemos todavía cuál es el techo que puede tener esta plantilla. Llevamos una semana con todos entrenando bien y solo dos cuartos jugando todos, contra el Caja 87. Sumando todo eso, diría que tenemos una plantilla que puede competir contra cualquier equipo. Es muy pronto, pero les dije a los chicos el otro día: “Ya hemos jugado contra todos los que están por encima de nosotros, menos el Gran Canaria. Tenemos que tener esa confianza de que podemos ganar a cualquier equipo de la liga, fuera o en casa”. Ahora vienen partidos complicados, pero sí que creo que tenemos un equipo que da para aspirar a todo”. Y añade: “Con la experiencia que tenemos en la plantilla y los jugadores lo competitivos que somos, obviamente estamos hablando del play off. Queremos ganar todos los partidos, pero antes queremos ver a la plantilla entera. Con los pies en el suelo, partido a partido y veremos dónde estamos en enero, febrero, marzo…”.

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La plantilla del COB y su rendimiento también tiene mucho que ver con el cuerpo técnico. Uno de los motivos de su renovación el pasado verano estaba en el banquillo y en Zona COB fue claro: “Con todos los respetos a los entrenadores de la liga creo que jugamos todos los partidos con ventaja en el banquillo. A veces puede salir peor o mejor, pero confío cien por cien en cómo ve al baloncesto Moncho y el domingo ha sido uno de sus mejores planteamientos. Salió de maravilla, pero siempre confío en su plan. Estoy en su barco. Se ve desde el primer día lo que sabe. Exige mucho, pero sabe muchísimo también.”

El plan de partido funcionó a la perfección y el COB dejó al Estudiantes en 25 puntos de los que anotaba de media: “El planeamiento del partido de Moncho fue muy bueno, pero también el esfuerzo coral, el esfuerzo de todo el equipo fue muy bueno. Creo que es la primera vez o una de las primeras veces que hemos jugado casi 40 minutos todos juntos, todos enfocados en el plan de partido y creo que lo hicimos casi a la perfección”. Y añadía: “En finales así, tan ajustados, es complicado decir que lo hemos ganado antes del segundo final, pero sí que tenía la sensación de que estuvimos controlando el partido mucho tiempo y de que les hicimos hacer cosas diferentes todo el tiempo”.

Ya es historia la victoria en Madrid y el COB piensa en el partido ante el Oviedo, aunque para eso falten todavía diez días: “El descanso siempre nos viene bien y más porque tenemos a un par de jugadores, o más de un par, tocados. Podemos parar un poquito, descansar, trabajar nuestras cosas e intentar volver la semana que viene con todos. Solo tenemos a Jan (Zídek) con su selección, que vuelva sano y ya está”. Palabra de capitán.