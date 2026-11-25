Con una aceptación muy positiva continúa su curso el Consurso de Relatos e Debuxos puesto en marcha por el COB, junto la Consellería de Educación e Ibereólica. Una iniciativa que busca la participación de los jóvenes de la ciudad y la provincia, que tendrán que elaborar un dibujo (Educación Infantil) o un relato (Primaria y Secundaria) sobre los valores del deporte, que puede ser algo personal, algo que puedan ver o algo que hayan estudiado sobre la historia del deporte que consideren que es bonito plasmar. Y, en ese marco, el área social del club organizó una actividad en el CEIP Plurilingüe As Mercedes a la que acudieron los jugadores Sesan Russell y Darío Pérez, junto con Isabel Lemos, entrenadora ayudante.

Los niños y niñas intercambiaron preguntas y experiencias sobre los valores que fomenta el deporte, firmaron autógrafos y consultaron sus dudas a una delegación cobista que se lo pasó igual de bien que los jóvenes, a los que animaron a acudir a verles en el próximo partido que se dispute en el Pazo, el 5 de diciembre frente al Oviedo. No será la única visita que haga el COB a centros educativos, ni tampoco la única actividad que haga relacionada con la escritura y la lectura en una recta final de año que se antoja interesante no solo dentro de la pista, también fuera con el trabajo del área social.

Los participantes en el concurso tienen hasta el 30 de noviembre para presentar sus trabajos. Después, el jurado los valorará y decidirá tres premios por franja de edad, que se darán a conocer en el partido COB-Albacete previsto para el 19 de diciembre. Aún hay tiempo para formar parte de este proyecto y optar ganar material escolar, deportivo y abonos para asistir a los partidos.

Oportunidades

El COB también celebra el Black Friday y, durante esta semana y la siguiente, los abonos van a tener un descuento del 25 por ciento para tratar de aumentar el ambiente en las gradas en los partidos.