El mejor equipo de la liga llega al Pazo imparable para enfrentarse al COB

El COB y la liga no descansan. Este martes se juegan dos partidos y el miércoles un derbi gallego apasionante. Llega al Pazo el mejor equipo de la liga, el líder indiscutible y el favorito claro al ascenso directo a la Liga ACB. En su caso, a regresar solo un año después a la mejor liga de Europa.

El proyecto naranja tardó en decidir el rumbo que quería tomar tras el descenso, pero el acierto es indiscutible, por números y por estilo. El cambio institucional, tras la salida voluntaria de la directiva que obró el milagro de hacer grande en la cancha al Básquet Coruña y gigante en la grada, encabezada por el ourensano Roberto Cibeira, lo tuvo también en el banquillo el pasado verano, prescindiendo de Diego Epifanio y apostando por el fichaje de Carles Marco. Un borrón y cuenta nueva arriesgado, pero con criterio en la configuración del nuevo proyecto y talonario para fichar a dedo cada jugador.

Un equipo con muchos cromos con firma de otro ourensano, Diego Ocampo, y que está aspirando a acabar como el mejor de la historia en una categoría tan exigente como la Primera FEB. Una derrota en 22 partidos es una cifra definitiva. No admite reproches ni matices. El Básquet Coruña de Carles Marco ha sido capaz de dominar la competición desde la primera jornada y hacerlo además por aplastamiento. Seis “palizas” para arrancar, una remontada clave en la visita al Estudiantes en la séptima jornada, y pleno hasta la derrota en Santiago, ya en la recta final de la primera vuelta. El Obradoiro ha sido el único rival capaz de ganar al líder y también de poner en duda el ascenso directo con una racha igual de imponente y a la que solo ha sido capaz de contener el COB.

Esa victoria de los de Moncho López es el mejor halago al rendimiento de los ourensanos, pero a la vez un aviso indiscutible para su rival de mañana.

Sin puntos débiles

No es fácil dibujar de antemano o sobre la marcha cómo derrotar al Básquet Coruña, incluso cómo meterlo en problemas. Empezando por una plantilla interminable y equilibrada, pero sobre todo por el juego que firma cada jornada. Los herculinos obligan a anotar más de 90 puntos para competir, tienen un ritmo de juego tan alto que es complicado bajarle marchas muchos minutos seguidos y cuentan con calidad individual, experiencia y físico para ganar día sí y día también.

Es indiscutible que no tiene el COB plantilla para mantener el pulso a un rival así, pero ya ha demostrado que sí es capaz de doblarle el brazo a cualquiera en un partido concreto. Y más en un derbi.

La jornada entre semana le restará decibelios al Pazo, pero el COB se ha ganado el respeto de sus rivales para pensar que puede ganar a cualquiera. Incluso al mejor equipo en la historia de la liga.