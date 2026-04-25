Un Menorca sobrado de pólvora, el próximo rival del COB

No está en las quinielas para pelear el ascenso a la Liga ACB, pero sí que es uno de los equipos obligados a jugar el play off para no “fracasar” en la temporada. El Menorca, rival mañana del COB, es uno de los presupuestos altos de la competición dentro de ese nutrido segundo peldaño de la liga en el que no están los Obradoiro, Básquet Coruña o Estudiantes.

Una campaña más presume de plantilla un proyecto que tiene en su entrenador, Javier Zamora, su línea editorial desde que asumió el reto de ascenderlo a esta categoría. Además, una amplia gama de anotadores y de tiradores para llevar el peso del equipo temporada tras temporada.

El Menorca tiene pivots fiables, físicos y experimentados, pero todo su baloncesto empieza y acaba en el perímetro. Interiores como Fynn Schott llegaron a acumular 143 minutos en pista haciendo solo un tiro de campo. Vítor Arteaga y Emmanuel Wembi no suman ni 8 tiros de campo por partido los dos juntos y Nico Gallette tira mucho más de tres que de dos.

Pero al Menorca le salen las cuentas. Es uno de los equipos que más minutos usa las defensas zonales y con una variedad enorme y en ataque la calidad y la puntería de sus exteriores marca la diferencia. Spencer Littleson y Jaume Lobo castigan saliendo de bloqueos indirectos y Jalen Cone y, sobre todo, Fernando Zurbriggen desde el “pick and roll” en un Menorca que es el equipo que menos posesiones juega de toda la categoría, pero con un nivel de aprovechamiento enorme.

El COB se enfrenta al equipo que menos pérdidas tiene, uno de los que firma mejores porcentajes de tiro y el único capaz de rendir a nivel similar a los “grandes” de la liga en puntos por posesión. Un Menorca bien trabajado en la pizarra, con las ideas muy claras en su juego de ataque y con jugadores para resolver sea cual sea la exigencia del rival.

La baja del anotador Thad McFadden, que asumía más de 11 tiros de campo por partido, no tuvo un relevo similar y el noruego Tobias Rotegard fichó justo antes del cierre de mercado para redondear la rotación exterior, pero con un rol testimonial en los tres partidos que ha disputado.

Se están jugando el play off

Ya sin opciones de play off y salvado matemáticamente, el COB también jugará con menos alicientes. Su rival tiene todavía que certificar la presencia en la post-temporada, aunque con los averages ganados y saliendo también favorecido en empates múltiples, los play off para el Menorca podrían incluso sellados esta misma jornada.