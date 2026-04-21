El COB se va sin victoria pero sin reproches ante el Palencia (90-93)

No todas las derrotas son iguales. Escuecen, fastidian, añaden sal a la herida y se suman al casillero, sí, las hay de diferentes tipos. Y la que sufrió el COB ante el Palencia por 90-93 en el Pazo mejora lo realizado por el equipo ourensano en las últimas fechas. Hubo momentos de zozobra, aunque no fueron demasiados. Los de Moncho López dejaron sobre el parquet todo lo que tenían en el depósito, pero no les dio. Tuvieron una última acción para empatar lo que por momentos pareció perdido. Se quedaron cortos. Los aficionados, unos cuantos menos que de costumbre, pasaron del “run run” inicial al reconocimiento por el esfuerzo hecho, aunque siga fastidiando perder.

La cosa empezó con un COB más suelto en ataque. Un 5-0 para abrir boca ante un Palencia que dejó claro desde el principio que iba a poner toda la carne en el asador. Tanto que dieron la vuelta al guion y firmaron un 0-13 de parcial en un abrir y cerrar de ojos (5-13, m.). Inevitable pensar en lo peor.

Prueba de mentalidad para unos cobistas que parecían estar sumidos en una melancolía permanente. La voluntad de Okanu y las chispas de Martín Fernández frenaron la sangría para cerrar un cuarto de buen inicio, pésimo nudo y buen final (16-23, m.10).

Una fórmula que no tuvo continuidad, porque la salida al segundo parcial fue un poema. Tres sopapos de los palentinos y el caballo que se volvía a marchar (20-33, m.13). Lisboa tomó el mando en unos ataques que encontraron luz entre sombras para meter ocho puntos consecutivos. El COB se agarraba el partido con desgaste y voluntad, mientras el técnico visitante, Lezkano, empezaba a fruncir el ceño. Antes del descanso, intercambio de golpes con Jürgens sacando sonrisas por fin y un Heron con calidad para dar y tomar. Pero el COB estaba ahí, con sus altos y sus bajos (42-45, m.20).

La reanudación estuvo marcada por el alto acierto palentino. Mucho y variado. Metían las fáciles y las complicadas, poniendo un ritmo díficil de seguir en un duelo entre un peso medio y uno pesado (51-65, m.26). Fueron Lisboa y sus triples los que sostuvieron al COB cuando caminaba en el alambre. Oxígeno en vena. Pero al otro lado no bajaban el ritmo. Notaron 34 puntos en este parcial para dejar un 63-79 que solo los más optimistas podrían ver remontable.

Reacción

Pero sin la presión de las palabras malditas “play off” en la cabeza, los ourensanos se soltaron. Y no por un bajón del Palencia. El último cuarto recordó a los buenos momentos de hace no tanto tiempo. Lisboa volvió a marcar el camino y McDonnell e Isaac Vázquez cogieron el relevo. Los minutos del estadounidense fueron soberbios haciendo de todo, aún con su hombro a la “virulé”. Poco a poco fueron comiéndole terreno a un Palencia que empezó a fiarlo a Wintering. La conexión California-Ourense puso el 83-88 (m.37) ante un Pazo de pocos, pero intensos. Hasta se les olvidó el rebote con un trío arbitral de extraño criterio. Extraño es un eufemismo.

El triunfo estaba sobre la mesa y faltaba ver quién se lo llevaba. Otro triple de McDonnell con respuesta palentina. Dos tiros libres más para el 24 y el duelo 89-92 con 43 segundos por jugar. La pastillita para el corazón, y a seguir. El Palencia la perdió, el balón le llegó a Isaac, hubo opción de lanzar un triple con opción de empate, pero el ourensano recibió una falta. Metió el primero. Decidieron lanzar a fallar el segundo, pero el rebote cayó para el Palencia. Kamba anotó el primero, falló el segundo, pero el intento de triple bocinero de McDonnell ya fue casi desde el parking y con él se fueron las opciones de triunfo tras el 90-93 final.

Una mejoría que no llegó para celebrar ante un gallito. Al COB le faltan cosas que otros tienen, pero esta vez puso las que nunca deben faltar. Con esa fórmula podrá romper la mala racha de aquí al final.