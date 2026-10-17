Mucho mérito y ningún premio para el COB ante el Alicante (79-83)

El COB encajó su segunda derrota consecutiva en el Pazo, pero confirmó que esta temporada tiene nivel para aspirar a más que las campañas anteriores. Todas las dudas y los defectos que dejó contra el Cantabria las compensó jugando 29 minutos sobresalientes y dominando a uno de los mejores equipos de la liga, aunque sin premio alguno minimizado con el paso de los minutos por las ausencias con las que empezaba y maniatado en el último cuarto por otras dos lesiones en jugadores clave.

El equipo de Moncho López fue superior en todo hasta el último minuto del tercer cuarto. Un día más sin su fichaje llamado a ser la referencia interior, Javi Nicolau, y sin el indiscutible primer argumento exterior, Marc García, supo competir igual. Fue más duro, más intenso y jugó mejor que el Alicante. Hasta se le cayeron dos jugadores más. Primero dijo basta Jan Zídek por calambres y ya no volvería. Mediado el cuarto el que se “rompió” fue Martín Fernández tras muchos minutos compitiendo con los gemelos obligándolo a dosificar los esfuerzos. Aún así apuró sus opciones hasta el final (76-77), pero el Alicante no perdonó desde el tiro libre.

Antes de todo eso el partido se jugó a lo que quiso Moncho López. El Alicante empezó castigando cerca del aro por músculo y centímetros, pero poco a poco se le fue cerrando también esa vía y el paso de los minutos hacía que el COB se sintiese más cómodo con el plan de partido y más seguro de sus opciones. El Cantrabria le metió 31 puntos en el segundo cuarto hace una semana y ayer el Alicante llevaba 32 al descanso.

MarKing Fernández fue una vez más el referente en ataque. Imparable en el uno contra uno, pero con un desgaste físico que le acabaría pasando factura. 13 puntos en 16 minutos para dar las primeras ventajas a su equipo al inicio del segundo cuarto (23-21).

El relevó lo tomó Jan Zídek. El checo calibró primero, pero a la que empezó a meter ya no paró. Clavó 15 puntos en 7 minutos y el COB se fue mandando al descanso y convencido de que podía llevarse el partido.

Empujado además por un Pazo espectacular. En viernes, todos los que estaban eran de ADN confirmado y lo demostraron desde la primer defensa. Lo que le faltaba al equipo lo compensaba la grada y se lo reprochaba también a un arbitraje muy protestado.

Segunda mitad

Tras el paso por los vestuarios todavía fue capaz de dar otra vuelta de tuerca el equipo ourensano. El Alicante metió dos canasta contadas en cinco minutos y Sean McDonnell entró en ebullición para sumar 13 puntos casi seguidos e ir aumentado la ventaja. Por diez llegó a ganar el COB (60-50) y con la sensación de incluso poder hacer más daño.

Pero en en el último minuto del tercer cuarto tiró por tierra casi todo lo que había remado. Llevaba 2 pérdidas de balon en 29 minutos y regaló dos en 40 segundos que le costaron un 0-6 (60-56). El parcial se estiró hasta un 0-12 al inicio del último cuarto (60-62) y el Alicante encontró salida al callejón en el que se había metido casi sin saber cómo.

Fue el momento en el que se acabó el partido para Zídek y en el que el cansancio empezó a decantar la balanza. El Alicante siguió moviendo a todas sus piezas y empezó a encontrar canastas más cómodas y a sufrir menos para contender en defensa a un COB ya sin dos de sus tres referentes.

El Alicante no perdona

Sin margen para rotar poco o casi nada, fue Toms Leimanis el que asumió el liderazgo. El letón demostró que el problema no es cuándo tira, es lo que le cuesta asumir más lanzamientos. Metió 8 puntos casi seguidos y permitió al Pazo creer que era posible la victoria hasta el último segundo.

Teague, Manchón y Lisboa no fallaron desde el tiro libre y el Alicante prolongó el pleno de victorias que lo confirman como uno de los mejores equipos de la liga. El COB se quedó sin premio, pero demostró que si a un rival de ese calibre es capaz de arrinconarlo con tantas ausencias su altura en la tabla tampoco puede ser mala. Eso sí, siempre que las bajas tengan fecha límite y el equipo pueda demostrar a qué es capaz de llegar con todos los jugadores disponible. Tras cuatro jornadas todavía no ha llegado ese día.