Un mes de marzo decisivo para el COB

El regreso de la liga tras el parón de selecciones abre todavía más la puerta a lo imprevisible en una categoría que ya tiene ese argumento como rutina. El COB entrena a primera hora de la mañana y después se subirá al autobús para enfrentarse este sábado al Gipuzkoa. Será el primero de los cuatros partidos que tiene el equipo ourensano en un mes de marzo con todos los ingredientes. Tres partidos seguidos en el Pazo, una jornada intersemanal, un parón obligatorio y la clasificación al play off como objetivo por el que pelear. No va más.

El primer partido ya asusta. Por los números del oponente y por la trayectoria del COB ante ese rival. Si hay un equipo que se le dé mal, ese es el Gipuzkoa, al nunca ha ganando en el Pazo. Eso sí, para pensar en positivo puede aferrarse a que las dos únicas veces que el COB ganó al Gipuzkoa fueron en San Sebastian. Esta vez no jugará en Illumbe y lo hará en el Gasca.

Todo lo que viene después en este mes de marzo será en el Pazo, pero eso no quiere decir que sea más sencillo. Empezando por el rival más complicado posible, el líder de la liga, el Básquet Coruña.

El derbi pierde fuerza al estar colocado en el calendario el miércoles día 11, pero los dos se juegan mucho como para restarle relevancia. Los herculinos tienen poco margen de error si no quieren que el Obradoiro dependa de sí mismo para aspirar al ascenso directo. El COB tiene claro que su billete para el play off pasa por consolidar su fortaleza como local, pero ganar al líder son palabras mayores.

Y sin descanso, el sábado llegará el Tizona al Pazo. Los burgaleses están en el otro polo de la clasificación, pero su objetivo es igual o más importante. En función de lo que pase en los dos partidos anteriores podrían llegar incluso en puestos de descenso, aunque también bastante más aliviados si, por ejemplo, son capaces de ganar el partido ante el Palmer.

Para el COB es un partido marcado en rojo. Sabiendo la dificultad que tienen Gipuzkoa y Básquet Coruña, en el peor escenario posible la victoria ante el Tizona sería fundamental, pero incluso ganando alguno de los dos anteriores debe ser un partido obligado para los de Moncho López cuando se habla de un objetivo ambicioso como el play off.

Parón y más Pazo

En un mes con tantos ingredientes, al COB no le faltará una semana sin partido. La jornada 26 tendrá que afrontar el descanso obligatorio al ser una competición impar en el número de equipos y regresará a la liga recibiendo al Zamora en el Pazo el día 28. Palencia, Estudiantes y Menorca son los partidos que tienen los zamorados antes de venir Ourense. Un rival directo al que el COB ya ganó en el Pazo de ida y al que saca ahora un partidos de ventaja. Otra victoria podría significar ir descantando rivales.