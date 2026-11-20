Sin excusas y reconociendo errores, así analizó Moncho López la derrota del COB ante el Palmer. El entrenador del equipo ourensano admitió que el rival fue mejor durante más tiempo: “Ganó el mejor equipo, el que fue mejor desde el salto inicial. Creo que la superioridad técnica y táctica del Palmer fue muy notoria. Aun así llegamos a un final relativamente abierto, con alguna esperanza, pero yo los he visto muy bien en pista. El orgullo personal no me impide reconocer que su plan de partido fue muy bueno; que nos castigaron identificando qué jugadores tenemos que tienen más problemas defensivos y también qué errores podemos cometer en la defensa colectiva”.

El preparador cobista entonaba el mea culpa a la hora de desgranar las claves del encuentro. “Yo sentí muchas dificultades durante el partido para acompañar lo que estaba haciendo el Palmer. Eso no es culpa de nuestros jugadores, eso es culpa mía. Nuestros jugadores creo que cometen el error de no empezar el partido con la activación necesaria pensando quizá que ellos no jugaban de forma tan física e intensa. Cuando nos dimos cuenta y reaccionamos, equilibramos, pero sin jugar bien. Pienso que nuestro juego, y aquí hay que darle el mérito también al Palmer, nunca es consistente, no tiene continuidad. Tenemos malos porcentajes en prácticamente todas las distancias, muy poquitas asistencias, especialmente en la primera parte. Diría un juego muy poco colectivo”. Y completó señalando: “A mí me gustaría haber ayudado más al equipo, pero como digo, ellos son mejores, han jugado mejor. Han jugado mucho mejor. Han equilibrado mejor sus quintetos, han jugado mucho mejor con las sustituciones, con las diferentes estructuras y a nosotros no nos funcionó”.

Íñigo Núñez

Por su parte, el preparador del Palmer, Íñigo Núñez, daba las gracias al COB por su predisposición a solventar la papeleta del aplazamiento y se mostraba encantado con el triunfo logrado. “Estoy muy orgulloso del esfuerzo que han hecho los jugadores después de toda esta pequeña travesía en el desierto que hemos tenido. Creo que hemos expresado seriedad y consistencia, obviamente con momentos un poco más brillantes, con momentos un poco peores, pero creo que en líneas generales hemos dominado el partido”.