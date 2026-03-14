DECLARACIONES PREVIAS
Moncho López, entrenador del COB: “Las opciones de play off pasan por una victoria”
DECLARACIONES PREVIAS
En una semana de tres partidos en siete días, Moncho López, entrenador del COB, pasó revista a la situación de los suyos en la previa del duelo ante el Tizona, “El equipo está como se puede estar tras dos partidos tan duros, y un desplazamiento tan largo por el medio. Con acumulación de minutos de juego. Afortunadamente, hemos utilizado a los 12 jugadores. Sobre todo ante el Coruña ninguno tuvo un gran minutaje, el que más jugó fue Seixas con 23 minutos. Pero hay que decir que nuestro adversario ha pasado por lo mismo, no es excusa. Quizá el mayor hándicap para nosotros no es el factor físico, es la preparación de los partidos. Nos gustaría haber tenido más sesiones de entrenamiento para descifrar mejor el juego de nuestro adversario, para corregir detalles o para proponer cosas nuevas. Pero insisto, ellos están en las mismas”, destaca López.
Unas batallas que dejan un parte de guerra con tocados, pero no heridos. “Hay pequeñas molestias, pero todos estarán disponibles. No hay orden médica de limitación de minutos, pero sí de alerta en algún caso. Todo lo que nos queda hasta final de temporada son finales. Este es el partido más importante de la temporada. Las opciones de play off pasan por esta victoria. Hemos decido que jueguen todos, independientemente de que estén al 50 o 60%”, apunta el preparador cobista.
Todo ello ante un rival que llega al Pazo con el agua al cuello y en plena batalla por la permanencia. Pese a ello, Moncho López alerta de sus peligros. “Jugar contra el Tizona no es fácil. Es un equipo que tiene una gran riqueza ofensiva, intenta jugar a varios ritmos, con capacidad para jugar a medio campo y también para poder correr. Es una plantilla que está construida con capacidad para lanzar desde larga distancia, con 11 jugadores capaces de hacerlo. Nos van a abrir mucho el campo. La clave en defensa pasa por nuestra capacidad de adaptación a ese juego rico que ellos utilizan y, cuando ataquemos, importante en el control del balón.
DECLARACIONES PREVIAS
Moncho López, entrenador del COB: “Las opciones de play off pasan por una victoria”
