Partido trampa, victoria obligada para el COB

El baloncesto no descansa para un COB que disputará este sábado su tercer partido en siete días. Regresó del parón de selecciones con dos derrotas que podrían entrar en los cálculos (ante el Gipuzkoa a domicilio y el Básquet Coruña en casa), pero que dejan sin margen de error a los de Moncho López si quieren seguir aspirando a una plaza en el play off de ascenso a la Liga ACB.

Recibe ahora al Tizona antes de irse al descanso obligatorio por ser la liga impar y después repetirá en el Pazo, ante el Zamora, en dos partidos obligatorios para que sigan saliendo las cuentas.

Decía el martes el técnico cobista, Moncho López, en la previa del derbi, que su equipo no se jugaba menos que el Básquet Coruña, porque su objetivo, el play off, no lo consideraba menos importante que el de su rival, el ascenso directo. Lo mismo puede pensar ahora con el que tiene enfrente.

Llega el Tizona exigido al máximo en la lucha por la permanencia, con seis derrotas consecutivas, y sabiendo que un tropiezo más, en el Pazo, podría meterlo en puestos de descenso.

La presión

El COB tiene como aval la solvencia que ha mostrado toda la temporada ante sus aficionados y en el debe, la presión con la que jugará este partido. Todo lo que no sea ganar supondría un golpe durísimo para un proyecto que siempre se ha mostrado ambicioso y que está convencido de poder pelear por el play off hasta el final de la liga regular. Dos objetivos distintos, pero con la misma intensidad en la presión con la que deben saber competir.

También parecida tienen la enfermería. El COB tiene entre algodones a Gabe Kalscheur y el Tizona a Gerard Jofresa. En los dos casos, los segundos mejores anotadores de las dos plantillas.

El norteamericano ya fue duda ante el Básquet Coruña e hizo un esfuerzo para poder ayudar a sus compañeros. Jugará, pero habrá que ver cuánto y en qué condiciones lo hace.

Defensa y rebote

En el derbi, el COB penalizó la falta de acierto ofensivo y ahí Kalscheur es uno de los jugadores llamados a liderar al equipo. Este sábado, ante un rival con mucho menor rendimiento defensivo que el líder, los ourensanos están obligados a sufrir menos, pero la clave estará, un partido más, en el nivel defensivo que tengan.

El miércoles, los de Moncho López recuperaron su mejor versión en los aspectos del juego que son su seña de identidad, la defensa y el rebote ofensivo. Mantenerlo ante el Tizona aumentaría mucho las opciones de victoria en un partido peligroso desde todos los enfoques.

En la primera vuelta el COB ya fue capaz de ganar en El Plantío y las sensaciones del Tizona no son buenas, pero el COB no tiene más camino que la exigencia máxima si quiere seguir aspirando a un objetivo tan complicado e ilusionante como es el play off.