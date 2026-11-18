ENCUENTRO ANTE EL PALMER
Moncho López, entrenador del COB: "Es un partido importante"
ENCUENTRO ANTE EL PALMER
Poca preparación y muchas ganas de avanzar de ronda. Así afronta el COB el duelo copero ante el Palmer. El entrenador cobista, Moncho López, pone el foco en la recuperación después de una exigente jornada liguera y en la motivación del equipo y el club para continuar con andadura en el torneo del KO: “El equipo llega con esa carga de trabajo, tras un partido duro como fue el del sábado contra el Caja 87. Nuestro adversario ha tenido también un encuentro muy difícil, por tanto, no hay excusas. Es una semana complicada para todos. Vamos a jugar tres partidos en ocho días. El baloncesto es de los deportes que tiene más cargado el calendario de los equipos profesionales. Lo afrontamos con algunos jugadores que sufren molestias físicas, un número podemos decir grande. Unos en mejores condiciones que otros, pero todos van a estar disponibles. Es un partido importante para nosotros, una eliminatoria de Copa España y todos tienen que estar. El que pueda dar su 10 por ciento nos ayudará, el que esté al 50 aportará también. Tenemos que hacer todo lo posible por vencer, pasar de ronda y continuar en esta competición”.
Moncho López sabe que el conjunto balear un rival peligroso, equilibrado en sus líneas y con talento. “Jugar contra el Palmer es exigente porque es un equipo, como están demostrando sus resultados y su buen juego, muy equilibrado. Los veo consistentes tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. Han sufrido lesiones y su entrenador ha hecho ajustes adaptando otros jugadores a posiciones nuevas y creo que les ha funcionado muy bien. Tienen al máximo anotador de la categoría en Hodge y presentan un equipo bastante físico en los exteriores. Ahora han incorporado a un jugadorazo con mucha experiencia ACB como es Joan Sastre. La propia estructura de plantilla es interesante e incómoda. Me cuesta decir ‘hay que hacer esto bien en defensa o esto bien en ataque’. Un adversario complicado, muy bien entrenado y supongo que afrontarán este partido con la misma mentalidad que nosotros”.
El entrenador del COB confía en que el Pazo vuelva a poner de su parte incluso entre semana, además en una jornada de carácter solidario. “Me gustaría que hubiese muchos aficionados en este partido porque nos van a ayudar mucho, queremos continuar en la Copa”, expresó Moncho López.
Por su parte, el técnico del Palmer, Íñigo Núñez, destacó que “el COB es un equipo que hace un gran baloncesto y vienen de sumar tres victorias consecutivas con contundencia, sobre todo las dos de casa. Es un encuentro que afrontamos como un importante desafío antes de un tramo de competición de liga marcado por la calidad de los rivales que se vienen”.
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